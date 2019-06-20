【減息將至】ＩＭＦ首席經濟學家：聯儲局不需要急於放寬貨幣政策

《經濟通通訊社２０日專訊》國基會（ＩＭＦ）首席經濟學家Ｇｉｔａ Ｇｏｐｉｎａｔｈ

稱，美國經濟狀況意味著聯儲局沒有必要著急放寬貨幣政策。

她表示，美國經濟表現非常好，加上失業率處於數十年來最低水平，意味著聯儲局還有進一

步等待的餘地。

Ｇｏｐｉｎａｔｈ稱，目前仍有理由繼續依賴數據，觀察風險發展，不過現階段可以看到聯

儲局釋放出願意提早採取行動的信號。（ｍｎ）

