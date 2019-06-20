《經濟通通訊社２０日專訊》國基會（ＩＭＦ）首席經濟學家Ｇｉｔａ Ｇｏｐｉｎａｔｈ
稱，美國經濟狀況意味著聯儲局沒有必要著急放寬貨幣政策。
她表示，美國經濟表現非常好，加上失業率處於數十年來最低水平，意味著聯儲局還有進一
步等待的餘地。
Ｇｏｐｉｎａｔｈ稱，目前仍有理由繼續依賴數據，觀察風險發展，不過現階段可以看到聯
儲局釋放出願意提早採取行動的信號。（ｍｎ）
20/06/2019 10:53
【減息將至】ＩＭＦ首席經濟學家：聯儲局不需要急於放寬貨幣政策
《經濟通通訊社２０日專訊》國基會（ＩＭＦ）首席經濟學家Ｇｉｔａ Ｇｏｐｉｎａｔｈ
稱，美國經濟狀況意味著聯儲局沒有必要著急放寬貨幣政策。
她表示，美國經濟表現非常好，加上失業率處於數十年來最低水平，意味著聯儲局還有進一
步等待的餘地。
Ｇｏｐｉｎａｔｈ稱，目前仍有理由繼續依賴數據，觀察風險發展，不過現階段可以看到聯
儲局釋放出願意提早採取行動的信號。（ｍｎ）
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