【減息將至】高盛料聯儲局７月及９月各減息２５個點子

《經濟通通訊社２０日專訊》高盛預計，聯儲局將在７月及９月各減息２５個點子，如果有

負面消息出現，不排除減息５０個點子的可能性。

高盛稱，聯儲局的議息聲明較比市場預期的更為鴿派，主席鮑威爾相比５月的議息會議時口

風有明顯轉變，同時今次聲明亦明確地稱將在適當時候採取行動。（ｍｎ）

