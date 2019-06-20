《經濟通通訊社２０日專訊》美國官員表示，一架美國軍用無人機霍爾木茲海峽上空的國際
空域，被伊朗地對空導彈擊落。
較早時伊朗伊斯蘭革命衛隊在網站Ｓｅｐａｈ Ｎｅｗｓ上宣布擊落美國無人機的消息，其
後美方表示，一架美國ＲＱ－４「全球鷹」無人機在霍爾木茲海峽上空的國際空域被擊落，強調
事發時無人機不在伊朗領空。
美伊緊張局勢進一步升溫，布蘭特期油現升２﹒６％至６３﹒４４美元。（ｍｎ）
20/06/2019 15:29
【油市博奕】伊朗擊落美國無人機，布蘭特期油現升近３％
《經濟通通訊社２０日專訊》美國官員表示，一架美國軍用無人機霍爾木茲海峽上空的國際
空域，被伊朗地對空導彈擊落。
較早時伊朗伊斯蘭革命衛隊在網站Ｓｅｐａｈ Ｎｅｗｓ上宣布擊落美國無人機的消息，其
後美方表示，一架美國ＲＱ－４「全球鷹」無人機在霍爾木茲海峽上空的國際空域被擊落，強調
事發時無人機不在伊朗領空。
美伊緊張局勢進一步升溫，布蘭特期油現升２﹒６％至６３﹒４４美元。（ｍｎ）
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