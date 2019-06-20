《異動股》日照港裕廊首掛翌日飆近兩成三，較招股價高約２﹒３倍

《經濟通通訊社２０日專訊》日照港裕廊（０６１１７）掛牌翌日股價再漲，現報

４﹒９元，升２２﹒５％，盤中高見５﹒５元，暫成交達７０８萬股，涉資３５０９萬元。

該股昨日收市報４元較招股價１﹒５元高出１﹒７倍，而以現價計則較招股價高近２﹒３倍

，不考慮交易費用，以現價計，認購一手２０００股獲利６８００元。

現時，恆生指數報２８３２５，升１２２點或升０﹒４４％，主板成交１０９﹒５６億元。

國企指數報１０８２２，升０﹒５４％或升５８點。

上證綜合指數報２９２３，升５點或升０﹒１９％，暫成交３３４﹒９３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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表列十大升幅股份表現



滿地科技 （０２９０９） ０﹒２４８元 升２４﹒００％

日照港裕廊（０６１１７） ４﹒９００元 升２２﹒５０％

環球大通 （０８０６３） ０﹒０８５元 升２１﹒４３％

利駿集團 （０８３６０） ０﹒１１２元 升１３﹒１３％

平安證券 （００２３１） ０﹒１３２元 升１２﹒８２％

銀合控股 （０８２６０） ０﹒４７０元 升１１﹒９０％

新達控股 （０８４７１） ０﹒４８５元 升１１﹒４９％

信達國際 （００１１１） ０﹒５９０元 升１１﹒３２％

新確科技 （０１０６３） ０﹒０２０元 升１１﹒１１％

豆盟科技 （０１９１７） ０﹒５３０元 升１０﹒４２％



表列近月新股表現



中煙香港 （０６０５５） ８﹒６４０元 升 １﹒８９％

東方教育 （００６６７） １０﹒５４０元 跌 ０﹒３８％

方達控股 （０１５２１） ３﹒１９０元 升 １﹒９２％

海通恆信 （０１９０５） １﹒８８０元 無升跌

浦江國際 （０２０６０） ２﹒８３０元 無升跌

邁博藥業 （０２１８１） １﹒２２０元 跌 １﹒６１％

翰森製藥 （０３６９２） １７﹒６００元 升 ３﹒４１％

船舶租賃 （０３８７７） １﹒１４０元 跌 １﹒７２％

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（ｓｃ）

