《異動股》老恒和釀造急插２５％兩連跌，穿五十天及百天線

《經濟通通訊社２０日專訊》老恆和釀造（０２２２６）股價突然急插，現報３﹒９元，瀉

２５﹒２９％，穿五十天（約４﹒７０６元）及百天線（約３﹒９７２元），暫成交達１２１３

萬股，涉資４７９３萬元。以現價計，兩日已累挫３０﹒２％。

該股最新公布，指於本年４月４日，根據一份股份按揭契據，Ｋｅｙ Ｓｈｉｎｅ

（一間由主席兼控股股東陳衛忠全資實益擁有的公司），向吳興城投有限公司抵押了２﹒２９億

股老恆和釀造股份。於４月９日，根據一份部分解押契據及一份解押契據，建銀國際解除了

Ｋｅｙ Ｓｈｉｎｅ持有共２﹒２９億股的抵押。

在前述抵押及該解除抵押後，Ｋｅｙ Ｓｈｉｎｅ於２﹒８３億股股份擁有權益，包括根據

該契據向吳興城投抵押的股份、繼續抵押予建銀國際的５２００萬股股份，以及作為實益擁有人

持有的１５９﹒４７萬股股份。

現時，恆生指數報２８４６０，升２５８點或升０﹒９２％，主板成交４０５﹒６０億元。

國企指數報１０８７９，升１﹒０７％或升１１５點。

上證綜合指數報２９７９，升６１點或升２﹒１２％，暫成交１４５４﹒４２億元人民幣。



表列十大跌幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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首都金融 （０８２３９） ０﹒０５６元 跌３２﹒５３％

老恆和釀造（０２２２６） ３﹒９００元 跌２５﹒２９％

基石金融 （０８１１２） ０﹒０３９元 跌１５﹒２２％

信邦控股 （０１５７１） １﹒４９０元 跌１４﹒８６％

友佳國際 （０２３９８） ０﹒８１０元 跌１３﹒８３％



壹傳媒 （００２８２） ０﹒３２０元 跌１３﹒５１％

無縫綠色 （０８１５０） ０﹒０４５元 跌１３﹒４６％

匯財金融 （０８０１８） ０﹒０７３元 跌１２﹒０５％

吉輝控股 （０８０２７） ０﹒０２２元 跌１２﹒００％

英馬斯集團（０８１３６） ０﹒１１０元 跌１１﹒２９％

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（ｓｃ）

