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20/06/2019 15:42

【貿易開戰】商務部：中美就解決分歧保持溝通，為Ｇ２０做好準備

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰表示，國家主
席習近平日前與美國總統特朗普通電話，同意兩國經貿團隊就如何解決分歧保持溝通。中美經貿
團隊牽頭人將認真落實兩國元首指示，為Ｇ２０大阪峰會期間的會晤做好準備。
　　中美代表團在Ｇ２０之前是否會會面？高峰表示，雙方經貿會談負責人將會根據兩國元首指
示進行溝通。習主席也表示願意同特朗普總統在大阪進行會面，雙方經貿團隊將為兩國元首會晤
做好準備。

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