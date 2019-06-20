《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰表示，國家主
席習近平日前與美國總統特朗普通電話，同意兩國經貿團隊就如何解決分歧保持溝通。中美經貿
團隊牽頭人將認真落實兩國元首指示，為Ｇ２０大阪峰會期間的會晤做好準備。
中美代表團在Ｇ２０之前是否會會面？高峰表示，雙方經貿會談負責人將會根據兩國元首指
示進行溝通。習主席也表示願意同特朗普總統在大阪進行會面，雙方經貿團隊將為兩國元首會晤
做好準備。
20/06/2019 15:42
【貿易開戰】商務部：中美就解決分歧保持溝通，為Ｇ２０做好準備
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰表示，國家主
席習近平日前與美國總統特朗普通電話，同意兩國經貿團隊就如何解決分歧保持溝通。中美經貿
團隊牽頭人將認真落實兩國元首指示，為Ｇ２０大阪峰會期間的會晤做好準備。
中美代表團在Ｇ２０之前是否會會面？高峰表示，雙方經貿會談負責人將會根據兩國元首指
示進行溝通。習主席也表示願意同特朗普總統在大阪進行會面，雙方經貿團隊將為兩國元首會晤
做好準備。
|FOCUS20/06/2019
【FOCUS】許願需謹慎 黃金值期待
|中國故事20/06/2019
【上海特寫】「定時定點」收垃圾 居民需時適應 企業力尋商機
|剖析天下20/06/2019
【西雅圖直擊】港人移民美國故事
|國際動態20/06/2019
特朗普爭連任 民望僅40%難樂觀
|生財有道19/06/2019
【迎戰虛銀】匯豐帶頭取消低額結存服務費 分析料大型銀行需跟隨
|生財有道19/06/2019
【保單有雷】安盛投連險掛勾問題資產慘蝕 警接47宗報案涉逾億
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰