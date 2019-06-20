《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰表示，今年６
月底之前，將發布新修訂的全國和自貿試驗區版外商准入負面清單，將進一步擴大對外開放的領
域。商務部將繼續深入研究外商投資企業提出的合理關注和問題，加大改革的力度，努力為投資
者營造更加穩定、公平、可預期的投資環境。
20/06/2019 16:14
【駐京專電】商務部：６月底前發布新修訂外商准入負面清單
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰表示，今年６
月底之前，將發布新修訂的全國和自貿試驗區版外商准入負面清單，將進一步擴大對外開放的領
域。商務部將繼續深入研究外商投資企業提出的合理關注和問題，加大改革的力度，努力為投資
者營造更加穩定、公平、可預期的投資環境。
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