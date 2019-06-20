【駐京專電】商務部：６月底前發布新修訂外商准入負面清單

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰表示，今年６

月底之前，將發布新修訂的全國和自貿試驗區版外商准入負面清單，將進一步擴大對外開放的領

域。商務部將繼續深入研究外商投資企業提出的合理關注和問題，加大改革的力度，努力為投資

者營造更加穩定、公平、可預期的投資環境。

