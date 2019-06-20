【駐滬專電】中誠信董事長：中國經濟將面臨資產泡沫攀升等四挑戰

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》中誠信國際董事長閆衍今日在「穆迪

中誠信２０１９年中信用展望研討會」上表示，中國經濟將面臨四大挑戰，首先是結構性就業問

題。儘管目前各項就業的指標還處於較好的水平，但也要注意就業的先行指標，如製造業從業人

員指數、非製造業的ＰＭＩ指數就業指數等都在進一步下滑，因此，未來就業的壓力，尤其是結

構性就業的壓力會進一步凸顯。

第二是基建對經濟增長的支撐作用會面臨財政的約束。如果中國仍然依靠基建的刺激，而不

能形成內生的增長動能，未來經濟下行的趨勢可能很難得到抑制。因此，如何激發內生的動能是

中國面臨的一個很重要的挑戰。

第三是在寬貨幣和寬信用的環境下，防止資產泡沫攀升的壓力。從過去一段時期來看，每一

次寬貨幣或者貨幣政策的放鬆都會面臨著房價進一步上升、資產泡沫進一步膨脹。未來如何防止

穩增長背景下資產泡沫的攀升壓力，是第三個方面的挑戰。

第四是在逆周期政策的調整下，如何實現穩增長和防風險的平衡。目前為了實現保持穩增長

，通過基建和房地產投資，一定程度上緩解了增長下行的壓力，但同時也看到，如果穩增長重回

到債務和投資驅動的邏輯上，未來仍面臨防風險的壓力。近期包商銀行事件就是風險處置中的一

個個案，這也演化為市場流動性的風險，尤其是流動性的分層對銀行和非銀行、大行和小行、中

小銀行和其他的銀行形成了很大的挑戰，如何防止這種個案風險演化為系統性的風險，是第四個

方面的挑戰。

