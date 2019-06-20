《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》２０１９國際會展業ＣＥＯ上海峰會昨日
（１９日）在上海青浦區舉行。峰會上披露的《２０１８上海會展業白皮書》顯示，去年上海市
共舉辦各類展會１０３２個，數量較「十二五」期末提高了２１﹒３４％，居全球主要會展城市
之首。
與此同時，２０１８年上海展覽業直接帶動相關產業收入超過１４００億元人民幣，會展業
在短期內集聚大量人流。
據估算，去年由上海市入境的８９４萬人次中參展等商務目的旅客佔比在５０％以上。
20/06/2019 14:14
【駐滬專電】上海年辦展會逾千場，居全球城市之首
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》２０１９國際會展業ＣＥＯ上海峰會昨日
（１９日）在上海青浦區舉行。峰會上披露的《２０１８上海會展業白皮書》顯示，去年上海市
共舉辦各類展會１０３２個，數量較「十二五」期末提高了２１﹒３４％，居全球主要會展城市
之首。
與此同時，２０１８年上海展覽業直接帶動相關產業收入超過１４００億元人民幣，會展業
在短期內集聚大量人流。
據估算，去年由上海市入境的８９４萬人次中參展等商務目的旅客佔比在５０％以上。
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