【駐滬專電】上海年辦展會逾千場，居全球城市之首

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》２０１９國際會展業ＣＥＯ上海峰會昨日

（１９日）在上海青浦區舉行。峰會上披露的《２０１８上海會展業白皮書》顯示，去年上海市

共舉辦各類展會１０３２個，數量較「十二五」期末提高了２１﹒３４％，居全球主要會展城市

之首。

與此同時，２０１８年上海展覽業直接帶動相關產業收入超過１４００億元人民幣，會展業

在短期內集聚大量人流。

據估算，去年由上海市入境的８９４萬人次中參展等商務目的旅客佔比在５０％以上。

