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20/06/2019 16:09

【駐滬專電】穆迪：中美貿易爭端大概率維持現狀

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》穆迪信用策略與標準部副總裁李秀軍今日
在２０１９年中信用展望研討會上表示，近期貿易的摩擦對於中美及全球經濟增長都產生非常大
影響。
　　其中中國受到貿易戰影響最大的是出口導向型的行業，商業情緒、投資情緒都因貿易戰的不
確定性而走弱。這也進一步導致民營部門減少投資，限制了未來就業的前景，中國政府正努力採
取措施抵消這些負面的影響。
　　同時，美國對中國加關稅其實也對美國自身產生非常大的影響，因為有將近一半的加關稅產
品都是中間品，導致相關美國企業的進口成本進一步的上升了，未來這樣的價格上漲也會傳導到
美國消費者身上。
　　穆迪將中美貿易爭端分為三種情況，其中有４５％是維持現狀，就是中美無法達成重大的貿
易協定，但現有的緊張局勢也不會進一步惡化，貿易對話還將維持下去。這樣對於美國的經濟增
速會有０﹒１個百分點的影響，對於中國增速的影響有０﹒２個百分點。而非直接的影響，包括
對於金融行業、商業的情緒影響，要比直接影響更大。
　　第二種情形是有４０％的概率中美兩方都會談判破裂，彼此徵收懲罰性關稅，這對美國
ＧＤＰ增長影響有０﹒３個百分點左右，對中國會有０﹒５個百分點的影響。
　　最後，有１５％的可能性出現比較良性的情形，就是兩方達成一種形式的協議，在未來的一
個月，會把很多不確定性消除。

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