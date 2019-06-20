《午市前瞻》港股短線再現上升動力，有望突破２８５００點

《經濟通通訊社２０日專訊》聯儲局一如預期維持利率不變，但暗示可能在今年稍後時間最

多減息５０個點子，以應對經濟不確定性增加及通脹回落，美股三大指數向上，港股今早亦跟隨

高開１０６點報２８３０８，雖然之後升幅收窄至５５點報２８２５８，但及之後隨Ａ股愈升愈

有，平保（０２３１８）升近３％受連續兩日回購Ａ股刺激，港股升幅由過百點擴大至近３００

點，一度高見２８９４５升２９３點，逼近５０天線及１００天線（皆約２８５０７點），最終

港股半日升２８４點或１﹒０１％，報２８４８６點，主板成交４９８﹒９４億元。國企指數報

１０８８１點，升１１７點或１﹒０９％。

上證綜合指數報２９９２點，升７５點或２﹒５８％。深成指報９１６５點，升２３９點或

升２﹒６８％。

重磅股方面，匯控（００００５）未受減息預期升溫拖累，半日輕微走高０﹒３１％，報

６５﹒３５元；港交所（００３８８）宣布將於７月推出界內證，提供更豐富的結構性產品種類

，惟半日收跌０﹒１４％，報２７７﹒４元；遊戲分析公司Ｎｉｋｏ Ｐａｒｔｎｅｒ指「和平

精英」有機會帶來１０億美元收入，騰訊（００７００）漲１﹒６１％，報３５２﹒８元；友邦

（０１２９９）管理層今指延期年金銷售佳，該股半日１﹒８１％，報８１﹒４５元；大摩指基

本面因素出現變化，導致中國國內採購速度加快，國內５Ｇ設備供應商將受惠，不過中移動

（００９４１）早市無升跌報６９﹒７５元。

雖然有指美國貿易代表萊特希澤預計，與財長努欽將於Ｇ２０峰會前，與中國國務院副總理

劉鶴會晤，但中美的利好消息似乎已被市場消化，申洲國際（０２３１３）半日回吐１﹒４５％

，報１０１﹒７元，暫表現最差藍籌及國指股。



＊神州政策帶汽車股，豬肉逆市走下坡＊



豬肉股今日逆市下挫，萬洲國際（００２８８）跌０﹒３８％，報７﹒９４元；超大現代（

００６８２）升５﹒１９％，報０﹒０８１元；中糧肉食（０１６１０）跌２﹒２７％，報２﹒

５８元；大成食品（０３９９９）跌１﹒１２％，報０﹒４４元。

車股今早隨市造好，有報告指中國正在爭取更清潔的空氣，響應「打贏藍天保衛戰三年行動

計劃」，重點地區即將實施國六排放標準。吉利汽車（００１７５）半日升４﹒８７％，報

１３﹒３４元，暫表現最好藍籌；北京汽車（０１９５８）升３﹒８９％，報４﹒７元；華晨中

國（０１１１４）漲３﹒６４％，報８﹒５５元；正通汽車（０１７２８）走高４﹒０７％，報

３﹒０７元。

美國聯儲局於議息會議後公布維持利率不變，符合市場預期，惟市場預期７月份起減息，本

港地產股普遍上揚，恆基地產（０００１２）漲１﹒８１％，報４２﹒２５元；新鴻基地產

（０００１６）升１﹒０６％，報１３３﹒２元；信和置業（０００８３）走高１﹒５２％，報

１３﹒４元。



＊中資券商醫藥受捧，內險股再發力升＊



醫藥股今日隨市全線造好，石藥（０１０９３）升２﹒８１％，報１２﹒４６元；東陽光藥

（０１５５８）升５﹒３１％，報３８﹒６５元；白雲山（００８７４）升３﹒７８％，報

３５﹒６５元；康哲藥業（００８６７）升３﹒４８％，報６﹒８３元；同仁堂國藥

（０３６１３）升３﹒８５％，報１４﹒５８元；中生製藥（０１１７７）升１﹒９６％，報７

﹒８元。

Ａ股今日繼續強勢，中資券商板塊繼續走高，中國銀河（０６８８１）升７﹒０１％，報４

﹒７３元。華泰六八八六（０６８８６）升６﹒７４％，報１３﹒９４元，暫表現最好國指股；

東方證券（０３９５８）升６﹒７２％，報５﹒２４元；光大證券（０６１７８）升

５﹒３４％，報６﹒１２元；國泰君安國際（０１７８８）升５﹒２２％，報１﹒４１元。

內險股繼上日上漲後今日繼續造好，其中平保連續兩日回購Ａ股，合共斥近１４億元人民幣

，平保Ｈ股半日升２﹒８％，報９３﹒５５元。其他保險股亦上升，新華保險（０１３３６）升

４﹒７４％，報３７﹒５５元；中國太平（００９６６）升４﹒４３％，報２１﹒２元；中國人

壽（０２６２８）升３﹒３％，報１９﹒３８元；人民保險（０１３３９）升３﹒３％，報３﹒

１３元。



＊麥嘉嘉：平保略嫌太貴現價不宜追入＊



聯儲局維持息率不變，加上中美首腦曾通電話，刺激港股上升，本月暫反彈逾千五點，今早

受制於２８５００關口。對此，志昇證券研究部董事麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，港股短線

有機會突破該關口位，惟市場則留意著大市能否穩守６月１１日高位２７８５７點，相信近期將

會受到Ｇ２０國峰會消息影響。國際層面上可留意到中美首腦在會面前都在進行預備工作，她相

信雙方達成協議機會較低，因為中方核心管治問題難符合美方願景，但唯一可希望的是美方可暫

緩加收中方３０００億美元關稅，如可落實對大市有正面作用。

個股方面，內險股走勢凌厲，其中平保連升多日，主要受回購Ａ股消息所帶動，早前平保曾

表示將會動用５０至１００億人幣回購Ａ股股份，相信對Ａ股有正面支持，連帶刺激Ｈ股股價上

揚。另外，平保旗下「壹帳通」將會赴美上市，相信有關招股結果公布後，對平保股價有正面作

用。惟麥嘉嘉認為，平保Ｈ股現價略高，相信９５元會是明顯阻力位，現價追入上升水位有限，

因此可先繼續觀望，待低位撈貨，而持貨人士可繼續持有，待相關利好消息公布後可考慮食胡。

（ｕｌ、ａｌ、ｊｔ）

