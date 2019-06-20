【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８億，買工行平保建行沽鐵塔人保

《經濟通通訊社２０日專訊》港股周四高開高走，開報２８３０８升１０６點，在Ａ股上升

帶動下，愈升愈有，臨近尾盤時升幅更擴大至３６０點至２８５６３，升破五十天（約

２８５０８點）及百天線（約２８５０７點），最終收報２８５５０點，漲３４８點或

１﹒２３％，連升四日累漲１４３２點或５﹒２８％。

按額度計算，北水全日淨流入１８﹒１８億人民幣，較周三的３﹒７４億人民幣大幅增加。

北水淨買入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８）、中國平安（０２３１８）及建設銀行

（００９３９）；淨賣出最多的依次是中國鐵塔（００７８８）和中國人民保險集團

（０１３３９）。主板成交９７７﹒５９億元，較周三減少７％，其中港股通成交９８﹒４９億

元，佔總成交１０﹒０７％。



＊北水瘋追工行＊



工行獲平保增持８２４１萬股，約３﹒１２億北水淨買入工行，累計十三天錄得約

７２﹒７６億元北水淨流入。摩通發表研究報告指，內險股估值貼近過往低位，現為買入良機，

獲推介兼連日回購Ａ股的平保有２﹒０１億北水買入，股價漲３﹒６８％，另有約１﹒８７億北

水買入建行。

然而，股價上揚４﹒０４％的鐵塔，卻遭３７２１萬北水沽出，人保亦錄３３３２萬北水淨

流出，但股價升２﹒３１％。（ｂｎ）

