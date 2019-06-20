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即市新聞

20/06/2019 15:40

《美元走勢－羅明立》非美貨幣處下風，美匯大跌機會仍不大

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒１４　　　１０７﹒４４　　　１０８﹒０６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２８４　　　１﹒１２２８　　　１﹒１２２９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７１０　　　１﹒２６３９　　　１﹒２６４１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９３５　　　０﹒９８７５　　　０﹒９９３４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２４９　　　７﹒８１０２　　　７﹒８２３７

　　《美元走勢》美聯儲議息後宣布維持利率不變。局方於議息聲明刪除了「耐性」的措詞，改
為使用「密切關注」未來經濟前景字眼。但由於目前不明朗因素及通脹壓力不明顯，故會密切監
察各項數據，並將「採取適當行動」以支持經濟擴張，暗示一旦更多轉弱訊號出現，下半年將會
減息。市場憧憬局方將很快作出防範性減息，拖累美匯指數回落至９７水平。美元未來將變得弱
勢，但美元匯價大幅下跌的機會仍然不大，因為各非美貨幣都處於下風，只要市場風險變高時，
投資者還是會選擇美元作為避險，繼而支持美元。
　　英國５月消費物價指數ＣＰＩ增幅回落至２％，符合市場預期。此外，英國５月生產物價指
數ＰＰＩ按年大幅回落至１﹒３％，升幅是自２０１６年６月以來最小，惟高於市場預期的
０﹒８％，前值為增加４﹒５％。當地無論上游及下游通脹均見放緩，或將動搖英倫銀行傾向逐
步加息的意向。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒８０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒３０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２００　　　１﹒１３３０　　　１﹒１１６０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３４００　　　１﹒３２５０　　　１﹒３４５０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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