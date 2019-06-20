《美元走勢－羅明立》非美貨幣處下風，美匯大跌機會仍不大

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒１４ １０７﹒４４ １０８﹒０６

歐元╱美元 １﹒１２８４ １﹒１２２８ １﹒１２２９

英鎊╱美元 １﹒２７１０ １﹒２６３９ １﹒２６４１

美元╱瑞郎 ０﹒９９３５ ０﹒９８７５ ０﹒９９３４

美元╱港元 ７﹒８２４９ ７﹒８１０２ ７﹒８２３７



《美元走勢》美聯儲議息後宣布維持利率不變。局方於議息聲明刪除了「耐性」的措詞，改

為使用「密切關注」未來經濟前景字眼。但由於目前不明朗因素及通脹壓力不明顯，故會密切監

察各項數據，並將「採取適當行動」以支持經濟擴張，暗示一旦更多轉弱訊號出現，下半年將會

減息。市場憧憬局方將很快作出防範性減息，拖累美匯指數回落至９７水平。美元未來將變得弱

勢，但美元匯價大幅下跌的機會仍然不大，因為各非美貨幣都處於下風，只要市場風險變高時，

投資者還是會選擇美元作為避險，繼而支持美元。

英國５月消費物價指數ＣＰＩ增幅回落至２％，符合市場預期。此外，英國５月生產物價指

數ＰＰＩ按年大幅回落至１﹒３％，升幅是自２０１６年６月以來最小，惟高於市場預期的

０﹒８％，前值為增加４﹒５％。當地無論上游及下游通脹均見放緩，或將動搖英倫銀行傾向逐

步加息的意向。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒８０ １０７﹒５０ １０９﹒３０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２００ １﹒１３３０ １﹒１１６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３４００ １﹒３２５０ １﹒３４５０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

