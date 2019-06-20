【空置稅】陳帆：新盤餘貨逾千呎單位佔３１％，劃一稅率簡單易明

運房局局長陳帆回覆立法會議員關於一手空置稅提問時解釋，按照政府今年３月底數據，市

場有９０００伙已落成但未售出的餘貨，按照不同面積劃分，實用面積超過１０７６平方呎的大

型單位合共有２７００伙，佔整體比例３１％，當中逾１７２２平方呎的豪宅更加佔１５００伙

或１７％。

對於政府會否推出針對性措施，例如對中小型餘貨單位徵收較高水平的額外差餉，陳帆回覆

指，如何界定何謂中小型單位可能甚具爭議性。相對於因應單位面積訂定不同稅率，一個劃一而

有足夠力度的稅率較為簡單易明。《香港經濟日報》

