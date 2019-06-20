運房局局長陳帆回覆立法會議員關於一手空置稅提問時解釋，按照政府今年３月底數據，市
場有９０００伙已落成但未售出的餘貨，按照不同面積劃分，實用面積超過１０７６平方呎的大
型單位合共有２７００伙，佔整體比例３１％，當中逾１７２２平方呎的豪宅更加佔１５００伙
或１７％。
對於政府會否推出針對性措施，例如對中小型餘貨單位徵收較高水平的額外差餉，陳帆回覆
指，如何界定何謂中小型單位可能甚具爭議性。相對於因應單位面積訂定不同稅率，一個劃一而
有足夠力度的稅率較為簡單易明。《香港經濟日報》
20/06/2019 08:21
【空置稅】陳帆：新盤餘貨逾千呎單位佔３１％，劃一稅率簡單易明
運房局局長陳帆回覆立法會議員關於一手空置稅提問時解釋，按照政府今年３月底數據，市
場有９０００伙已落成但未售出的餘貨，按照不同面積劃分，實用面積超過１０７６平方呎的大
型單位合共有２７００伙，佔整體比例３１％，當中逾１７２２平方呎的豪宅更加佔１５００伙
或１７％。
對於政府會否推出針對性措施，例如對中小型餘貨單位徵收較高水平的額外差餉，陳帆回覆
指，如何界定何謂中小型單位可能甚具爭議性。相對於因應單位面積訂定不同稅率，一個劃一而
有足夠力度的稅率較為簡單易明。《香港經濟日報》
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