《經濟通通訊社２０日專訊》維他奶（００３４５）公布截至今年３月底止全年度盈利
６﹒９６億元，按年升１８﹒８％，每股盈利６５﹒６仙，派末期息３８仙。
期內，收入７５﹒２６億元，按年上升１６﹒４３％；毛利４０﹒４２億元，增加
１８﹒１９％；毛利率由５３％升上５４％。（ｈｏ）
＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊
20/06/2019 12:09
維他奶（３４５）全年度盈利６﹒９６億升１９％，末期息３８仙
《經濟通通訊社２０日專訊》維他奶（００３４５）公布截至今年３月底止全年度盈利
６﹒９６億元，按年升１８﹒８％，每股盈利６５﹒６仙，派末期息３８仙。
期內，收入７５﹒２６億元，按年上升１６﹒４３％；毛利４０﹒４２億元，增加
１８﹒１９％；毛利率由５３％升上５４％。（ｈｏ）
＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊
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