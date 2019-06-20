維他奶（３４５）全年度盈利６﹒９６億升１９％，末期息３８仙

《經濟通通訊社２０日專訊》維他奶（００３４５）公布截至今年３月底止全年度盈利

６﹒９６億元，按年升１８﹒８％，每股盈利６５﹒６仙，派末期息３８仙。

期內，收入７５﹒２６億元，按年上升１６﹒４３％；毛利４０﹒４２億元，增加

１８﹒１９％；毛利率由５３％升上５４％。（ｈｏ）



＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊

