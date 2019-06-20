莎莎（１７８）全年賺４﹒７億增７％，末期息派９仙

《經濟通通訊社２０日專訊》莎莎（００１７８）公布，截至今年３月底止全年度，錄得純

利４﹒７１億元，按年增長６﹒９６％，每股盈利１５﹒４仙，每股派末期息９仙，可以股代息

。

期內營業額８３﹒７６億元，按年增４﹒４７％；毛利３４﹒１８億元。（ｈｏ）



＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊

