《經濟通通訊社２０日專訊》莎莎（００１７８）公布，截至今年３月底止全年度，錄得純
利４﹒７１億元，按年增長６﹒９６％，每股盈利１５﹒４仙，每股派末期息９仙，可以股代息
。
期內營業額８３﹒７６億元，按年增４﹒４７％；毛利３４﹒１８億元。（ｈｏ）
＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊
20/06/2019 12:17
莎莎（１７８）全年賺４﹒７億增７％，末期息派９仙
《經濟通通訊社２０日專訊》莎莎（００１７８）公布，截至今年３月底止全年度，錄得純
利４﹒７１億元，按年增長６﹒９６％，每股盈利１５﹒４仙，每股派末期息９仙，可以股代息
。
期內營業額８３﹒７６億元，按年增４﹒４７％；毛利３４﹒１８億元。（ｈｏ）
＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊
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