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20/06/2019 12:08

【減息將至】匯豐維持最優惠利率５﹒１２５％不變

　　《經濟通通訊社２０日專訊》匯豐銀行宣布，維持５﹒１２５％最優惠利率不變，該行於去
年９月２８日調整最優惠利率，當時加息１２﹒５點子。
　　同時，匯豐亦維持港元儲蓄存款戶口的利率不變，若戶口結餘為１５萬元或以上，年利率為
０﹒１２５％，存款介乎１萬至不足１５萬元，年利率為０﹒１２５％。存款為５０００至不足
１萬元，年利率亦為０﹒１２５％。若存款為５０００元以下，存款利率為０％。
　　另外，全面理財總值達１００萬元及以上的額外年利率維持０﹒００１％。（ｂｉ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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