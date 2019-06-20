《經濟通通訊社２０日專訊》中銀香港（０２３８８）宣布，維持港元最優惠利率及活期儲
蓄存款利率不變，分別為５﹒１２５％及０﹒１２５％。
至於該行的港元活期儲蓄存款，若每日戶口存款結餘３０００元及以上，年利率為０﹒１２
５％，存款低於３０００元，年利率為０％。
另外，若每日戶口存款結餘在１００萬元或以上，將可享受額外年利率０﹒０１％。
（ｂｉ）
20/06/2019 14:42
【減息將至】中銀香港維持最優惠利率不變
《經濟通通訊社２０日專訊》中銀香港（０２３８８）宣布，維持港元最優惠利率及活期儲
蓄存款利率不變，分別為５﹒１２５％及０﹒１２５％。
至於該行的港元活期儲蓄存款，若每日戶口存款結餘３０００元及以上，年利率為０﹒１２
５％，存款低於３０００元，年利率為０％。
另外，若每日戶口存款結餘在１００萬元或以上，將可享受額外年利率０﹒０１％。
（ｂｉ）
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