【減息將至】中銀香港維持最優惠利率不變

《經濟通通訊社２０日專訊》中銀香港（０２３８８）宣布，維持港元最優惠利率及活期儲

蓄存款利率不變，分別為５﹒１２５％及０﹒１２５％。

至於該行的港元活期儲蓄存款，若每日戶口存款結餘３０００元及以上，年利率為０﹒１２

５％，存款低於３０００元，年利率為０％。

另外，若每日戶口存款結餘在１００萬元或以上，將可享受額外年利率０﹒０１％。

（ｂｉ）

