【科創板】傳上海微創心脈醫療成功過會科創板，募資６﹒５億人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》據消息人士透露，上海微創心脈醫療成為科創板第六批過會公

司之一，擬公開發行不超過１８００萬股，募集資金６﹒５１億元人民幣。

港股上市的華興資本（０１９１１）旗下的華菁證券和國泰君安擔任此次保薦機構及主承銷

商。微創醫療（００８５３）為該公司的間接控股股東。（ｂｉ）

