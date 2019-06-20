《經濟通通訊社２０日專訊》據消息人士透露，上海微創心脈醫療成為科創板第六批過會公
司之一，擬公開發行不超過１８００萬股，募集資金６﹒５１億元人民幣。
港股上市的華興資本（０１９１１）旗下的華菁證券和國泰君安擔任此次保薦機構及主承銷
商。微創醫療（００８５３）為該公司的間接控股股東。（ｂｉ）
20/06/2019 12:19
【科創板】傳上海微創心脈醫療成功過會科創板，募資６﹒５億人幣
《經濟通通訊社２０日專訊》據消息人士透露，上海微創心脈醫療成為科創板第六批過會公
司之一，擬公開發行不超過１８００萬股，募集資金６﹒５１億元人民幣。
港股上市的華興資本（０１９１１）旗下的華菁證券和國泰君安擔任此次保薦機構及主承銷
商。微創醫療（００８５３）為該公司的間接控股股東。（ｂｉ）
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