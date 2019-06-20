【港元利率】港匯進一步轉強，高見７﹒８１６６

《經濟通通訊社２０日專訊》半年結及潛在大型新股上市，港元拆息持續於高位徘徊，帶動

港匯持續強勢，最新升０﹒０９％，報７﹒８１７３，今早約９時１３分更見７﹒８１６６，創

６月１２日以來最高水平。

自周二以來。港元兌美元已累升近０﹒２％，邁向去年１２月１７日以來最強收市水平。（

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