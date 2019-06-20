【港元利率】聯儲局議息會後港元呈強，拆息全線上升

《經濟通通訊社２０日專訊》美國減息預期升溫，加上臨近半年結，科網巨頭阿里巴巴據報
又已秘密提交香港上市文件，港元匯價今早再走高，最多升近０﹒１％至７﹒８１６６，為６月
１２日創下逾半年新高以來最高水平，而港元拆息今日亦全線上升。
＊一周錢重越２厘＊
其中，與樓按相關的一個月拆息反彈近０﹒０４厘，報２﹒４７２１４厘，較同期美息高約
９個基點。三個月拆息亦回升至２﹒４０７３２厘，高於美息兩個基點。六個月及十二個月拆息
分別升至２﹒３７８９３厘和２﹒４０２３２厘。
短息方面，隔夜拆息兩連升，再漲０﹒２５厘至１﹒８８４６４厘，一周錢重越２厘，見２
﹒１３６７９厘。
美國聯儲局暗示今年可能減息，拖累美匯指數失守９７水平，最新報９６﹒８９。港元匯價
今早在７﹒８１６６－７﹒８２５１兌１美元之間上落，最新報７﹒８１８２，較上日收市價仍
升約０﹒０８％。
瑞穗銀行資深亞洲貨幣策略師表示，聯儲局在公開市場委員會會議上變得比預期更溫和，並
降低了外界對美國利率的預期，這意味著美元兌港元利差縮小，促使投資者結束美元╱港元多頭
頭寸，令港元延續升勢。
＊期貨數字預示下月減息機會大增＊
金管局總裁陳德霖認為，美聯儲的貨幣政策方向變數增大，令到未來的資金流向不確定性增
加，市場須謹慎管理市場波動可能帶來的風險，而港元拆息將繼續受美元息率及市場對港元資金
的供求變化等因素影響。在季節性因素包括半年結影響下，港元拆息的波動性有所增加，但港元
外匯和同業市場交易一直進行暢順。
聯儲局隔晚一如市場預期維持利率不變，但卻為今年減息打開大門。主席鮑威爾表示，局內
很多官員相信未來減息是合適，議息結果公布後，市場對聯儲局下月減息預期進一步升溫。彭博
的利率期貨顯示，市場估計７月減息機會率由上日的八成，升至百分之１００，而聯儲局下次議
息會議在７月３０至３１日。（ｃｌ）