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即市新聞

20/06/2019 13:17

【貿易開戰】邱騰華：政府與業界作好準備，料第二、三季經濟受壓

　　《經濟通通訊社２０日專訊》商經局局長邱騰華今早出席一個電台節目時表示，香港已經直
接受到中美貿易戰影響，政府與業界已作好準備，廠家亦已作最壞的打算，盡可能趕在關稅提高
前出單。不過，隨着貿易數字減弱，香港經濟於今年第二和第三季將面對壓力，而本地企業廠商
會首當其衝。

＊商會大致支持政府現時做法＊

　　對於前特首梁振英表示修訂《逃犯條例》重創香港的國際聲譽，他指，香港在艱難的日子中
，一直透過開放、開誠布公的方法與外界溝通。本周一（１７日），他與約十個商會進行會議，
討論了中美關係對香港的影響，以及《逃犯條例》修訂所引申的情況，商會大致理解及支持政府
現時的做法。
　　他續稱，他在訪問美國期間亦藉機向美國國會的主要委員會、智庫，以及政府人員講解香港
的最新情況過。在他訪美回港的同時，他的同事亦帶領經貿團到西班牙、塞爾維亞和阿聯酋進行
貿易推廣工作，這是近兩年內的第七或第八個團，這方面的工作得到商會的一致同意，而駐外貿
易辦事處可發揮一定功能。

＊強調當前政府團隊要同心作工＊

　　對於被傳是特首黑馬，他稱這個問題絕對沒有必要，這時候團隊每一位成員，以至社會各界
更加應做好工作，他希望社會整體能給予空間整個政府，包括讓整個團隊和同事可以同心同德，
做好現有的工作。（ｃｌ）（ｚｚ）

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