【本港樓市】會德豐康城站新盤首批１０１伙折實５７５﹒８萬元起

《經濟通通訊社２０日專訊》會德豐（０００２０）公布旗下將軍澳日出康城７Ｂ期

Ｇｒａｎｄ Ｍｏｎｔａｒａ首批推出１０１伙，佔項目單位總數兩成。首張價單折扣最高２２

﹒５％，折實後售價介乎５７５﹒８萬至１１００﹒８萬元，折實平均呎價１３９９９元。是次

價單１０１個單位預計可套現約１１﹒７２億元（售價計），折實則可套現約９﹒０８億元。

Ｇｒａｎｄ Ｍｏｎｔａｒａ將於明天對外開放一個三房７１５呎示範單位、展覽廳以及開

始接收登記。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，首批１０１個單位，包括９個一房戶，９個兩房加開放式

廚房，１０個兩房戶型，１４個兩房半戶型，３２個三房戶型，２５個三房半戶型及２個平台特

色戶。實用面積３６６至７６８呎，售價７４２﹒９萬至１４２０﹒３萬元，呎價１６２３８至

２０７６２元。



＊梁志堅仍看好後市＊



價單內總價最低的一至三房單位包括：３６６呎一房單位折實後售５７５﹒８萬元、４６４

呎兩房單位折後７１６﹒３萬元，而７１５呎三房單位，即示範單位，折後８９９﹒８萬元。

付款方法及優惠方面，此張價單優惠２２﹒５％，比Ｍｏｎｔａｒａ的２１﹒５％折扣率多

１％，因為本張價單對上次Ｍｏｎｔａｒａ成功登記認購的買家有額外１％折扣。

會德豐主席梁志堅表示，「風風雨雨已經告一段落」，中美領袖有望展開談判，而政治風波

亦已平息，短期內市面回復平靜，所以較看好後市。是次推出Ｇｒａｎｄ Ｍｏｎｔａｒａ並沒

有因為個別事件而延遲，雖然Ｍｏｎｔａｒａ受歡迎，但此次並不會加價太多，讓買家更易入市

。（ｔｆ）

