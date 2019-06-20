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即市新聞

20/06/2019 14:06

【本港樓市】會德豐康城站新盤首批１０１伙折實５７５﹒８萬元起

　　《經濟通通訊社２０日專訊》會德豐（０００２０）公布旗下將軍澳日出康城７Ｂ期
Ｇｒａｎｄ　Ｍｏｎｔａｒａ首批推出１０１伙，佔項目單位總數兩成。首張價單折扣最高２２
﹒５％，折實後售價介乎５７５﹒８萬至１１００﹒８萬元，折實平均呎價１３９９９元。是次
價單１０１個單位預計可套現約１１﹒７２億元（售價計），折實則可套現約９﹒０８億元。
　　Ｇｒａｎｄ　Ｍｏｎｔａｒａ將於明天對外開放一個三房７１５呎示範單位、展覽廳以及開
始接收登記。
　　會德豐地產常務董事黃光耀表示，首批１０１個單位，包括９個一房戶，９個兩房加開放式
廚房，１０個兩房戶型，１４個兩房半戶型，３２個三房戶型，２５個三房半戶型及２個平台特
色戶。實用面積３６６至７６８呎，售價７４２﹒９萬至１４２０﹒３萬元，呎價１６２３８至
２０７６２元。

＊梁志堅仍看好後市＊

　　價單內總價最低的一至三房單位包括：３６６呎一房單位折實後售５７５﹒８萬元、４６４
呎兩房單位折後７１６﹒３萬元，而７１５呎三房單位，即示範單位，折後８９９﹒８萬元。
　　付款方法及優惠方面，此張價單優惠２２﹒５％，比Ｍｏｎｔａｒａ的２１﹒５％折扣率多
１％，因為本張價單對上次Ｍｏｎｔａｒａ成功登記認購的買家有額外１％折扣。
　　會德豐主席梁志堅表示，「風風雨雨已經告一段落」，中美領袖有望展開談判，而政治風波
亦已平息，短期內市面回復平靜，所以較看好後市。是次推出Ｇｒａｎｄ　Ｍｏｎｔａｒａ並沒
有因為個別事件而延遲，雖然Ｍｏｎｔａｒａ受歡迎，但此次並不會加價太多，讓買家更易入市
。（ｔｆ）

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