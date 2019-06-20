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即市新聞

20/06/2019 14:30

【港元利率】港匯曾見７﹒８１１９，再創今年新高

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國今年有機會減息，未來港美息差距離或進一步收窄，加上
現時臨近半年結，並有傳大型新股上市，港元需求增加，帶動港匯節節上升，再創今年新高。港
匯今日高位見７﹒８１１９，是去年１２月１７日以來最高。現報７﹒８１５，升０﹒１２％。
　　港元拆息今日亦全線上升，一個月拆息報２﹒４７％，較同期美息高約９個基點；隔夜拆息
兩連升，報１﹒８８％。
　　金管局總裁陳德霖表示，在季節性因素包括半年結影響下，港元拆息的波動性有所增加，但
港元外匯和同業市場交易一直進行暢順。（ｃｈ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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