【港元利率】港匯曾見７﹒８１１９，再創今年新高

《經濟通通訊社２０日專訊》美國今年有機會減息，未來港美息差距離或進一步收窄，加上

現時臨近半年結，並有傳大型新股上市，港元需求增加，帶動港匯節節上升，再創今年新高。港

匯今日高位見７﹒８１１９，是去年１２月１７日以來最高。現報７﹒８１５，升０﹒１２％。

港元拆息今日亦全線上升，一個月拆息報２﹒４７％，較同期美息高約９個基點；隔夜拆息

兩連升，報１﹒８８％。

金管局總裁陳德霖表示，在季節性因素包括半年結影響下，港元拆息的波動性有所增加，但

港元外匯和同業市場交易一直進行暢順。（ｃｈ）

