《經濟通通訊社２０日專訊》中國智能健康（００３４８）預期集團截至今年３月底止年度
所錄得虧損將按年大幅減少，而去年同期虧損為１﹒９８億元。集團預期虧損減少主要由於金融
工具減值虧損及公平值虧損大幅減少；出售從事原設備製造（原設備製造）玩具業務之附屬公司
之收益；消費類電子產品業務之分部虧損減少；集團放債分部業績有所改善；惟部分被集團於
２０１９財政年度向公司董事授出購股權而產生之開支所抵銷。（ｊｏ）
20/06/2019 17:36
【企業盈警】中國智能健康（３４８）料全年虧損將按年大幅減少
《經濟通通訊社２０日專訊》中國智能健康（００３４８）預期集團截至今年３月底止年度
所錄得虧損將按年大幅減少，而去年同期虧損為１﹒９８億元。集團預期虧損減少主要由於金融
工具減值虧損及公平值虧損大幅減少；出售從事原設備製造（原設備製造）玩具業務之附屬公司
之收益；消費類電子產品業務之分部虧損減少；集團放債分部業績有所改善；惟部分被集團於
２０１９財政年度向公司董事授出購股權而產生之開支所抵銷。（ｊｏ）
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