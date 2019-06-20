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20/06/2019 18:12

【企業盈喜】義合控股（１６６２）料全年溢利升逾３５％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》義合控股（０１６６２）預計截至今年３月底止年度錄得不低
於１０％收益增長及除稅前溢利顯著增加不少於３５％，而２０１８年同期收益約為５﹒３９億
元及溢利約為３５９０萬元。
　　公司指，本年度溢利大幅增加主要由於去年啟動的地基及隧道工程項目於本年度全面展開令
收益增長；本年度的地基及隧道工程項目的利潤率改善；及海外業務產生虧損所致。（ｊｏ）

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