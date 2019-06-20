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20/06/2019 18:54

《再戰明天》歐洲央行總裁德拉吉參加歐元峰會，美國公布成屋銷售

　　《經濟通通訊社２０日專訊》明日（２１日），歐洲央行總裁德拉吉參加歐元峰會，美國公
布５月成屋銷售。

＊歐洲央行總裁德拉吉參加歐元峰會＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：３０ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）
委員鄧雷羅在２０１９年經濟政策研究網絡會議上發表講話。
　　明日，歐盟領導人在歐洲理事會峰會會面。歐洲央行總裁德拉吉參加歐元峰會。
　　３：３０ｐｍ，波士頓聯儲公布總裁羅森格倫就１９９０年代末期日本金融危機起因發表的
講演稿。
　　８：３０ｐｍ，英倫銀行金融政策委員會委員泰勒參加一場會議的專題討論。
　　６：３０ｐｍ，歐盟執委會主席賈克和歐洲理事會主席圖斯克以及羅馬尼亞總統Ｋｌａｕｓ
Ｉｏｈａｎｎｉｓ在歐盟領導人會議最後一日召開記者會。

＊美國公布５月成屋銷售＊

　　在數據方面，７：３０ａｍ，日本公布５月消費者物價指數，年率料由０﹒９％下滑至
０﹒７％。　　　
　　明午４：００ｐｍ，歐元區公布６月製造業採購經理人指數，料由４７﹒７升上４８。
４：３０ｐｍ，香港公布５月綜合消費物價指數，年率料由２﹒９％放緩至２﹒７％。
　　明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布４月零售銷售，月率料由１﹒１％回落至０﹒２％。
９：４５ｐｍ，美國公布６月服務業採購經理人指數，料由５０﹒９升上５１。６月製造業採購
經理人指數料維持於５０﹒５。
　　１０：００ｐｍ，美國公布５月成屋銷售，料由５１９萬上升至５２７萬；成屋銷售月率料
由下跌０﹒４％升上１﹒５％。　

＊建行及第一太平開股東會＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：建設銀行（００９３９）、ＡＥＯＮ信貸財務
（００９００）和第一太平（００１４２）等。
　　派業績的公司有；中國燃氣（００３８４）、ＡＥＯＮ信貸財務和保華集團（００４９８）
等。（ｈｏ）

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