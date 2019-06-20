《再戰明天》歐洲央行總裁德拉吉參加歐元峰會，美國公布成屋銷售

《經濟通通訊社２０日專訊》明日（２１日），歐洲央行總裁德拉吉參加歐元峰會，美國公

布５月成屋銷售。



＊歐洲央行總裁德拉吉參加歐元峰會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：３０ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）

委員鄧雷羅在２０１９年經濟政策研究網絡會議上發表講話。

明日，歐盟領導人在歐洲理事會峰會會面。歐洲央行總裁德拉吉參加歐元峰會。

３：３０ｐｍ，波士頓聯儲公布總裁羅森格倫就１９９０年代末期日本金融危機起因發表的

講演稿。

８：３０ｐｍ，英倫銀行金融政策委員會委員泰勒參加一場會議的專題討論。

６：３０ｐｍ，歐盟執委會主席賈克和歐洲理事會主席圖斯克以及羅馬尼亞總統Ｋｌａｕｓ

Ｉｏｈａｎｎｉｓ在歐盟領導人會議最後一日召開記者會。



＊美國公布５月成屋銷售＊



在數據方面，７：３０ａｍ，日本公布５月消費者物價指數，年率料由０﹒９％下滑至

０﹒７％。

明午４：００ｐｍ，歐元區公布６月製造業採購經理人指數，料由４７﹒７升上４８。

４：３０ｐｍ，香港公布５月綜合消費物價指數，年率料由２﹒９％放緩至２﹒７％。

明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布４月零售銷售，月率料由１﹒１％回落至０﹒２％。

９：４５ｐｍ，美國公布６月服務業採購經理人指數，料由５０﹒９升上５１。６月製造業採購

經理人指數料維持於５０﹒５。

１０：００ｐｍ，美國公布５月成屋銷售，料由５１９萬上升至５２７萬；成屋銷售月率料

由下跌０﹒４％升上１﹒５％。



＊建行及第一太平開股東會＊



在本港，明日開股東會的公司有：建設銀行（００９３９）、ＡＥＯＮ信貸財務

（００９００）和第一太平（００１４２）等。

派業績的公司有；中國燃氣（００３８４）、ＡＥＯＮ信貸財務和保華集團（００４９８）

等。（ｈｏ）

