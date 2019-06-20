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20/06/2019 15:27

【地皮截標】啟德４Ｃ區１號住宅地明截標，有望挑戰啟德地王寶座

　　《經濟通通訊社２０日專訊》啟德第４Ｃ區１號住宅地因上周五公眾通道受阻塞延遲截標時
間至明天（２１日），該地皮位於啟德跑道前排，享一線維港海景。市場預料地皮可挑戰啟德地
王寶座，樓面地價每方呎１﹒７萬至２萬元，地皮估值由１２１億至１４２﹒８億元，為啟德另
一幅「百億地王」。

＊華坊：市場上負面消息對發展商構成壓力，料地皮市值１２１至１２９億＊

　　華坊諮詢評估有限公司高級董事梁沛泓表示，最近有不少負面消息，包括中美貿易談判不明
朗、高銀（００５３０）撻訂啟德商業地及一些政治爭拗，加上近期二手市場交投有明顯減少，
將對發展商構成壓力，預料該地皮市值１２１至１２９億元，樓面地價每方呎１﹒７至１﹒８萬
元，呎價比上次４Ｃ區２號地皮的第二標略低。

＊萊坊：地皮望「全煙花海景」，預期５至７個財團入標＊

　　萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文估計，地皮在跑道上望「全煙花海景」，但缺點是
交通及其他商業配套不足。在近日中美關係及樓市走勢下，他預期仍有約５至７個財團入標，而
地皮的樓面地價由１﹒７５萬至１﹒９萬會是相對合理水平，地皮總值約１２５億至１３６億元


＊中原：啟德商業地連環流標及撻訂對住宅地影響不大，估計每呎樓面地價２萬元＊

　　另外，中原測量師行張競達則認為，地皮的發展潛力優厚，預計每呎樓面地價２萬元，總值
約１４２﹒８億元。他提到，啟德商業地近月連環發生流標及撻訂事件，對住宅地影響不大，因
商業地與住宅地始終是兩個市場，市民置業需求仍然龐大，相信發展商仍會積極競投住宅地。
　　明日截標的啟德第４Ｃ區１號地盤面積約為１０﹒２萬平方呎，可建樓面面積７１﹒４萬平
方呎，指定作非工業（不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站）用途。該地皮鄰近的第４Ｃ區２號
住宅地則於上月初由會德豐地產、華懋集團、中國海外發展（００６８８）、恆基地產
（０００１２），新世界發展（０００１７）及帝國集團合組的「巨無霸」財團所投得，每方呎
樓面地價１﹒９６萬元，創九龍東賣地呎價歷年新高。（ｋｙ）

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