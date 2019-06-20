【企業盈喜】順騰國際（９３２）料年度虧損較大幅減少或轉虧為盈

《經濟通通訊社２０日專訊》順騰國際（００９３２）發盈喜，預期於今年３月底將錄得的

虧損較去年大幅減少或轉虧為盈，虧損大幅減少主要原因乃由於主要業務收入大幅增加；去年同

期一次性法律及專業費用減少；於２０１７年所發行可換股債券及其他負債之公平值轉變所得收

益（收益僅為會計處理的結果且對集團的營運業績及現金流並無產生任何實際影響）。（ｋｙ）

