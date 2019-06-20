《小傳日記》利率暫不變，減息年底見；魚缸升似箭，重上百天線

《小傳日記》花旗國聯儲局噚晚又開完會，今次同「孖屐」預計一樣，維持利率唔變，但今

年年尾最多可能減息５０個點子，消息當然令到隔晚花旗魚缸繼續踢高啦！香江方面今朝都跟住

起哄，踢高咗１０６點之後，雖然升幅一度縮水至５５點，低見２８２５８，但Ａ場同人仔愈升

愈有，內銀同內險佬全線回勇，帶動魚缸愈彈愈高，喺埋單前更一度最高見２８５６３點，鏟高

３６１點，最終魚缸以接近全日最高位埋單，報２８５５０，升３４８點或逾１巴仙，上返５０

天線同１００天線水平（２８５０８點左右），全日成交９７７﹒５９億銀少咗逾７巴仙。

國貨佬指數方面，收報１０９２２，升１５７點或逾１巴仙，距離上番一萬一關差一步。

Ａ場同樣踩行油，上證收報２９８７，升６９點或逾２巴仙，深證收報９１３４，升２０９

點或逾２巴仙，兩市成交６０３０億人仔。

大隻藍戰士枕住有得升，大象（００００５）無因為減息預期拖後腳，輕微踢高５仙，報

６５﹒２銀。生發發（００３８８）下個月會推出「界內證」，全日只係升４毫，報２７８﹒２

銀。遊戲分析公司Ｎｉｋｏ Ｐａｒｔｎｅｒ話，「和平精英」有機會帶嚟１０億美金收入，

ＱＱ（００７００）即時叉足電踢高近２巴仙，報３５４銀。ＡＩＡ（０１２９９）管理層話延

期年金銷售成績唔錯，全日彈起近３巴仙，報８２﹒０５銀。神州移動（００９４１）就踢高逾

半巴仙，報７０﹒２５銀。

坊間話花旗國貿易代表萊特希澤同財長努欽，將會喺Ｇ２０峰會前見神州國務院副總理劉鶴

，但中美嘅好消息似乎已經畀香江「孖屐」消化晒，創科實業（００６６９）全日回吐逾１巴仙

，報５８﹒５５銀，係表現最差藍戰士啊，慘！



＊摩笛聲奏起５Ｇ佬歡喜，藥明生物彈醫藥佬上攀＊



侵侵前晚一個電話令到中美關係破冰，其實現時「孖屐」亦都有傳華為會成為「習特會」其

中一議題，喺華為禁止有望緩和之下，一眾５Ｇ佬今日都造好啊！加上大摩話貿易戰可能會加速

神州採購５Ｇ設備嘅速度，設備供應商可能因而受惠，仲建議增持中興（００７６３），喺摩笛

吹奏下，中興今日升逾３巴仙，報２２﹒４５銀。鐵塔（００７８８）今日亦上返２蚊，大升

４巴仙，報２﹒０６銀。南方通信（０１６１７）亦升２巴仙，報４﹒５９銀。京信通信

（０２３４２）漲逾３巴仙，報１﹒７９銀。長飛光纖（０６８６９）就微升逾１巴仙，報

１６銀。

醫藥佬就似乎個個都硬淨，之前被老細拆讓半成掟貨嘅藥明生物（０２２６９）今日就彈返

近４巴仙，報７３﹒３５銀。兩隻藍戰士醫藥佬齊齊有２巴仙進帳，石藥（０１０９３）收報

１２﹒４銀，中生製藥（０１１７７）就報７﹒７８銀。其他醫藥佬方面，康哲藥業

（００８６７）亦揚逾２巴仙，報６﹒７５銀。石四藥（０２００５）同復星醫藥

（０２１９６）齊齊走高近３巴仙，分別報７﹒０９銀同２３﹒２５銀。不過，國藥

（０１０９９）就跣低２巴仙，報２７﹒４５銀，仲要係表現最差國貨佬，慘！



＊平保再回購股價未升夠，上證有睇頭券商走勢牛＊



平保（０２３１８）呢兩日差不多洗咗近１４億人仔回購Ａ股，連續幾日都撐起股價表現，

加上佢旗下「壹帳通」又話要去花旗國上市，相信破紅底指日可待啦，全日埋單再漲近４巴仙，

報９４﹒３５銀，盤中最高見９４﹒９銀，創１７個月新高！。另一隻孖寶國壽（０２６２８）

都受帶挈急升逾３巴仙，報１９﹒３８銀。太保（０２６０１）飛起近４巴仙，報３１﹒４５銀

。財險（０２３２８）升近２巴仙，報８﹒６１銀。新華保險（０１３３６）抽高近６巴仙，報

３７﹒８５銀，係表現最好嘅國貨佬！

Ａ股連日反彈，連上證都就重返三千點關口，相信係因為Ｇ２０國峰會中美首腦會面，刺激

神州「孖屐」交投旺盛。華泰六八八六（０６８８６）今日再飛起近半成，報１３﹒６８銀，兼

且已經連升四日，加埋彈起逾一成八，勁！中信証券（０６０３０）再發力漲逾４巴仙，報

１６﹒０２銀。廣發證券（０１７７６）升近４巴仙，報１６﹒０２銀。國泰君安

（０２６１１）升近３巴仙，報１３﹒８銀。海通證券（０６８３７）漲４巴仙，報８﹒７９銀

。



＊補貼更豪爽車佬向上闖，人仔連日彈鐵鳥比個讚＊



神州成都市財政局、經濟同信息化局等五個部門喺星期二（１８日）發布新能源車嘅補貼標

準，即係喺中央財政嘅補貼基礎上，會額外加多五成補貼。雖然國泰君安今日出嚟撥冷水，話神

州某啲地區將會喺下月１日實施國六排放標準，有關實施會為經銷商帶嚟利潤壓力，又將佢哋嘅

行業評級評為「中性」，但消息阻止唔到砵砵車大佬走高嘅決心。吉利（００１７５）彈高近半

成，報１３﹒３４銀，喺全日最叻嘅藍戰士。五菱（００３０５）同華晨（０１１１４）分別走

高約４巴仙，前者報０﹒４１銀，後者則報８﹒５９銀。北汽（０１９５８）漲４巴仙，報４﹒

７１銀。長汽（０２３３３）升近２巴仙，報５﹒６７銀。

人仔連日走高，離岸人仔（ＣＮＨ）今日更高見６﹒８６２２。加上油價偏軟，帶動鐵鳥全

線飛高，東航（００６７０）彈半成，報４﹒８１銀。國航（００７５３）跟住飛高近半成，報

８﹒０６銀。南航（０１０５５）踢高近７巴仙，報５﹒６３銀。屐飛（００２９３）跟升１巴

仙，報１１﹒５４銀。請請！



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