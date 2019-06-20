《真知灼見－溫灼培》中美若和解料澳紐先受惠

《真知灼見》為準備下周的元首會議，美國貿易代表萊特希澤指於數天內將會以電話形式與

中國國務院副總理劉鶴率先對話，尋求雙方共識。停開了６星期的中美貿易談判有望快將重開，

令市場興奮不已。除了帶動環球股市升亦刺激商品價格，包括油價上揚。紐約期油今早

（２０日）於亞洲市場重上５４美元之上。



回觀今晨聯儲局的議息會，如預期聯儲局維持所有貨幣政策不變。但在其聲明中，聯儲局主

席鮑威爾再沒有提出對貨幣政策要有「耐心」的字眼，相反更揚言指該局已準備面對國內及環球

經濟增長下滑風險。市場視鮑威爾的言論為今年已為減息作準備。而於議息會後，從美元利率期

貨價格變化顯示，現市場估計聯儲局於７月３０及３１日議息會減息機會高達幾近１００％。而

市場同時估計今年內聯儲局減息兩次機會也高達９５％，減三次也有近七成機會。聯儲局減息機

會大增，對息率敏感的日圓匯價帶來的支持最大。今早於亞洲市場，日圓再度升破１０８兌１美

元水平，報１０７﹒５６兌１美元。另外，受減息因素影響，今早所見，具指標性的美國１０年

債息已跌破２厘，報１﹒９７８７％。



＊若美不進一步加關稅，對環球資產價格有利＊



美國總統特朗普一直想與國家主席習近平於Ｇ２０會面。但中方一直沒有承諾會赴約。當中

方明知雙方元首會面也難有突破，又為何要見？直至特朗普致電國家主席習近平，Ｇ２０元首峰

會才得以落實。明顯，是美國零售商給予了特朗普壓力，要特朗普政府不要加徵中國餘下

３０００億輸往美國的貨品關稅，特朗普在無計可施下才降低對中國的談判要價，才促使了今次

峰會。當然，筆者不相信美國會收回對中國已徵的關稅。但如停止進一步對中國加徵關稅，料這

已可大大紓緩對市場的壓力。自５月６日起，市場已開始為美國可能加徵中國３０００億貨品關

稅作準備。若這方案一旦撤銷，料環球資產價格將可有一定反彈能力。



再者，全球央行也已相繼放寬貨幣政策。聯儲局今晨雖沒減息，但市場料下月底減息基本上

已是共識。全球一同寬鬆貨幣政策這亦可加快全球經濟增長及有助推升資產價格。這對環球股市

、商品以至商品貨幣也可帶來支持。建議大家投資者可重新關注已見偏低的澳元及新西蘭貨幣。

提防澳元有機先上破７０美仙阻力。



最後值得一提，美國雖不斷打壓中國的５Ｇ發展，但似乎並不成功。繼英國後，西班牙也用

上了中國５Ｇ設備。只要全球５Ｇ發展不受阻，這將能加快全球經濟發展。現時較大的恐懼我們

必須留意，是英國的脫歐問題。如英國選擇了「硬脫歐」，提防會把全球現時有望好轉的投資氣

氛壓回下去。但當然，如英國能避免「硬脫歐」，這樣就不排除全球投資市場會出現一次顯著大

回升。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

