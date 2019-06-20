【減息將至】信安：未來減息決定看貿談進展，７月未必一定減息

《經濟通通訊社２０日專訊》信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉發表道，美國聯

儲局議息後宣布維持利率不變，議息聲明中刪除了「保持耐心」（ｐａｔｉｅｎｔ）這個措詞，

聲明指出，聯儲局會密切監察各項經濟數據，「採取適當行動」（ａｃｔ ａｓ

ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅ）以支持經濟擴張。局方同時下調今明兩年的通脹預測，與三月份時比

較，今年核心通脹下調０﹒２個百分點，至１﹒８％，略低於局方的通脹目標。



＊聯儲局取態偏鴿，惟委員對於減息與否仍有分歧＊



無疑，從局方對於經濟前景的看法，抑或會後聲明的措詞，都可以總結為聯儲局在今次議息

會議的取態，比之前更加鴿派；聯儲局往後減息與否，將更加視乎接下來公布的經濟數據。不過

，從局方公布的利率意向點陣圖可以發現，聯儲局委員對於年內是否加息，看法分歧，一名官員

認為局方應該繼續加息，八人認為息率應該維持不變，另外八人認為局方應該減息，當中七人認

為應減息兩次。

一個簡單的總結，暫時而言，認為息率應該維持不變或者加息的委員比例，仍比支持減息的

略多。亦因此，反映委員預期中位數的聯邦基金利率預期仍顯示，局方今年會維持息率不變，結

果與三月時相同，即使是減息，２０２０年底前，最多亦只可能減息兩次。不過，議息會議結束

後，市場對於聯儲局短期內減息的預期進一步升溫，最新隔夜指數掉期顯示，七月份減息的機率

高達１００％，當中有多過一半機會減息幅度達５０個點子。



＊市場預期過於進取，年內或最多減息一次＊



信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉認為，市場預期同聯儲局有明顯落差。值得留

意的是，聯儲局未有因應最近貿易爭議的變化，明顯下調對整體經濟的評估，甚至進一步下調對

今明兩年失業率的預測，局方認為有減息的可能，基本基於現在對於通脹放緩的評估已經未必是

「暫時性」。

往後是否如市場預期落實減息，陳曉蓉認為，主要取決於未來美國的經濟數據，尤其是貿易

爭議升級會否反映在經濟數據之上。雖然美國的經濟數據踏入第二季後，普遍繼續轉弱，不過，

按照信安預測美國經濟衰退的模型，目前美國經濟狀況仍未到達指向衰退的臨界點。因此，若果

貿易問題明朗化，聯儲局未必急於重啟減息，即使減息，要達至市場如此進取的預期，亦有相當

難度。暫時而言，聯儲局年內或只能最多減息一次。

接下來，環球經濟增長的最大動力，繼續是持續偏向寬鬆的環球金融狀況。在通脹偏低的前

題下，下半年，無論成熟抑或新興市場央行都較大機會維持甚至加大目前的寬鬆步伐，有機會支

持環球經濟年底前見底回升，這個因素會有利投資氣氛及市場估值。最大的風險因素，除了貿易

爭議，是聯儲局的「鴿派」，一旦不轉化成「減息」，為市場帶來的震盪。（ｈｏ）

