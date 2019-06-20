《投資領域－譚家駿》摒棄市場雜音，聚焦新興優質公司機會

《投資領域》中美貿易戰持續升級，嚴重影響環球股市的投資氣氛，環球股市包括新興市場

在內，近月以來出現顯著調整，不過，投資者應避免對市場作出短期的「由上而下」預測，或根

據有關觀點行事，因為市場短期的走勢往往是由雜音而非基本因素推動。

這些雜音，將導致市場對一項業務的看法出現錯位，而我們則作好準備以利用這個機會，因

為內在價值只會逐漸及隨著時間而改變，往往與每日、每月甚或每年的價格走勢無關。

作為「由下而上」的投資者，我們認為投資並非投機活動，投資目的是參與最佳公司所創造

的長期價值，我們專注於那些擁有可靠業務模型、穩健財政實力和管理團隊佳績的優質公司，尤

其是在新興市場這種發展欠成熟的地區當中，消費品、金融或工業的領先企業的潛力相當龐大。



＊新興市場商品服務滲透率低＊



新興市場許多商品和服務的滲透率仍處於低水平，提供有利的需求環境；高度非正規化亦顯

著提高進場門檻。這往往有利具有品牌、分銷或規模優勢的公司，從而產生高利潤以至強大勁的

自由現金流，這應可為這些企業的所有者帶來吸引的回報。

值得一提的是，在評估一家公司的投資理據時，我們將特別注意其高層管理團隊或所有權的

變化。根據經驗，這類轉變可能對長期回報造成深遠的影響，但市場人士通常低估其後果。

以我們策略持有的一家印度私營銀行為例，盡管其業務表現優於大部分公營銀行，但其企業

銀行部出現策略失誤，導致其表現長期遜於其他私營銀行。惟其存款業務實屬印度市場最強之列

，可提供一定的安全幅度，估值亦已反映大部分風險，我們因此買入此銀行。

近期該銀行的高層管理團隊出現重大人事變動，新任行政總裁精心規劃重建策略，組成一支

卓越的管理團隊，在改革推動下，該銀行的股價上升，而基本業務仍有可觀的增長潛力，利好長

期回報。



＊混改啟動啤酒國企動力＊



此外，我們亦有投資一家中國的國營企業，其擁有中國享負盛名的啤酒品牌，以市場銷量份

額計，為中國前列的釀酒商。

這家啤酒企業過往存在著缺乏動力，未能建立品牌形象的問題，亦無法應對高端和大眾市場

競爭對手所帶來的威脅，不過，公司已成為「混合所有制改革」的試點之一，通過引入策略性投

資者提升企業管致，亦對管理層亦按照關鍵績效目標獲發股票期權，使其利益與公司一致。

在一家中國民營綜合企業入股，並與公司合作推行改革計劃，銳意引進年青人才大規模改變

高層管理團隊，和致力落實股票為本的管理層獎勵機制後，我們認為新一輪改革行動將為其帶來

亮麗的前景。

總結而言，我們認為嚴格評估一家公司的盡責管理方針、業務優勢和估值不僅是投資常識，

更是風險管理不可或缺的一環。這有助我們在市場表現欠佳時保存資本，同時協助客戶資產長期

增值。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

