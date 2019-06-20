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即市新聞

20/06/2019 12:00

《宏觀理財－冼健岷》居屋按揭攻略你要知

　　《宏觀理財》樓價高企，無殼蝸牛上車有難度。新一期居屋以市價五九折推出，全部位處鐵
路沿線，迅即成為上車一族的「搶購」對象。如果有幸抽中居屋，當然值得慶賀，下一步要做的
就是處理按揭事宜，早日安居樂業。
　　居屋按揭的成數、利率及年期與一般私樓有所不同，即使是綠表及白表的安排亦有分別。新
居屋或二手未補價居屋，綠表可承造最高９５％按揭；而白表則可承造最高９０％按揭，上車比
私樓輕鬆得多。居屋申請人不論是使用白表或綠表，均只能申請以銀行「最優惠利率」所計算的
按揭計劃（俗稱「Ｐ按」），目前Ｐ按實際利率為２﹒３７５％。由於居屋申請人只能申請Ｐ按
，供款會受到香港銀行的加息周期所影響。至於按揭年期方面，綠表和白表最長均為２５年。
以今期居屋「樓王」何文田冠德苑為例，最貴單位售價５２９萬，綠表申請人首期只需２６﹒５
萬，供款２５年，月供大約２﹒２萬；白表申請人首期為５２﹒９萬，供款２５年，月供大約
２﹒１萬。

＊房委會提供３０年擔保期＊

　　在壓力測試方面，房委會提供以一手開售日起計的３０年擔保期，所以新居屋買家只須符合
房委會的入息限制，不用為申請按揭進行壓力測試及向銀行提供入息證明。不過，如果購買樓齡
高達２０年以上的二手未補地價居屋，便有可能要進行壓力測試，而購買過了３０年擔保期的二
手未補地價居屋則必須進行壓力測試。
　　話雖如此，銀行在審批居屋按揭申請時，仍有權去檢視居屋準買家的供款能力、財政狀況及
信貸評分等因素，來決定貸款額及貸款年期，甚至是否批出貸款。此外，房委會亦有規定，供款
佔家庭收入不可超過五成，如購買上述冠德苑５２９萬的單位，綠表或白表申請人的家庭月入須
分別有４﹒４萬和４﹒２萬元。
　　由於按揭利率要跟從「最優惠利率」，各大銀行為了吸引客戶都從現金回贈入手，部分銀行
提供高達２％回贈。不過要注意的是，有些銀行要求按揭額達２００萬元以上，才可獲現金回贈


＊留意「白居二」按揭年期＊

　　大家要留意，「白居二」的按揭與新建居屋有分別，一手居屋因有政府擔保，白表申請人一
般可承造最高２５年按揭。白居二人士購買的二手居屋，部分銀行會將３０年保證期減去居屋樓
齡，以計算可批出九成按揭貸款的最長按揭年期。如果該居屋樓齡為２０年，那「白居二」買家
最高只能獲批「３０年減２０年」，即１０年按揭。每月供款額將大增超過一倍，買家或會大失
預算。
　　至於已補地價的居屋及公屋，由於這類物業已可於自由市場上買賣，按揭安排與一般私人樓
宇無分別，若要承造高成數按揭必須購買按揭保險。買樓是人生重要的決定，大家不妨參考理財
顧問的建議，慎重籌劃置業大計。《康宏理財服務有限公司行政總裁　冼健岷》

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