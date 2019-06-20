港股收２８５５０升３４８點四連漲，收復五十天及百天線

《經濟通通訊社２０日專訊》聯儲局宣布維持利率不變，市場人士估計７月議息可能最多減

息半厘，以應對經濟不確定性增加及通脹回落。港股今日高開高走，開報２８３０８升１０６點

，在Ａ股上升帶動下愈升愈有，臨近尾盤時升幅更擴大至３６０點報２８５６３，升破五十點

（約２８５０８點）及百天線（約２８５０７點），最終收報２８５５０點，漲３４８點或

１﹒２３％，連升四日累漲１４３２點或５﹒２８％。主板成交９７７﹒５９億元減少７％。國

企指數報１０９２２點，升１５７點或升１﹒４７％。

上證收報２９８７點，升６９點或升２﹒３８％。深證成分指數收報９１３４，升２０９點

或升２﹒３４％。兩市全日成交６０２９﹒２億元人民幣。

重磅股大都向上揚，友邦（０１２９９）表示，自推出可扣稅合資格延期年金（ＱＤＡＰ）

以來，市場對產品的反應正面，致使友邦今日大漲２﹒５６％，報８２﹒０５元。有研究報告指

，騰訊（００７００）熱門新遊戲「和平精英」有機會帶來１０億美元收入，騰訊今日繼續走高

１﹒９６％，報３５４元。匯控（００００５）微升０﹒０８％，報６５﹒２元。中移動

（００９４１）隨市漲０﹒７２％，報７０﹒２５元。港交所（００３８８）宣布券商可於７月

起推出「界內證」，提供更豐富的結構性產品種類，今日走勢反覆，最終收升０﹒１４％，報

２７８﹒２元。



＊平保回購Ａ股撐起股價，人幣造好內銀股表現佳＊



平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）連續回購近１４億人幣Ａ股股份，消息撐起Ｈ股

股價表現，一度見１７個月高位９４﹒９元，收最收升３﹒６８％報９４﹒３５元；國壽

（０２６２８）跟漲３﹒３％，報１９﹒３８元；中國太保（０２６０１）升３﹒９７％，報

３１﹒４５元；中國太平（００９６６）升３﹒９４％，報２１﹒１元；新華保險

（０１３３６）升５﹒５８％，報３７﹒８５元。

人民幣受貿易戰正面消息而持續反彈，離岸人民幣（ＣＮＨ）表現造好，雖然本月初曾低見

６﹒９６２５，但隨著聯儲局再度「放鴿」而令美元持續偏軟，離岸人民幣繼昨日升破６﹒９關

後，今日更高見６﹒８６２２，現報６﹒８６８２。建行（００９３９）升０﹒９２％，報

６﹒６元；農行（０１２８８）升１﹒２４％，報３﹒２７元；工行（０１３９８）跌０﹒５％

，報５﹒９３元；交行（０３３２８）升０﹒３１％，報６﹒４６元；招行（０３９６８）升

４﹒９３％，報４２﹒５５元創上市新高。

食品股榮辱互見，旺旺（００１５１）獲大行里昂及瑞信唱好，股價曾突破百天線，全日收

漲２﹒１４％，報６﹒２元；維他奶（００３４５）公布業績後獲利盤湧現，全日急跌

４﹒９２％，報４２﹒５５元；統一企業（００２２０）升０﹒２４％，報８﹒４６元；華潤啤

酒（００２９１）漲１﹒９６％，報３６﹒４５元；康師傅（００３２２）跌０﹒７６％，報

１３元。



＊金價急急漲金股齊上揚，息口有望跌領展再破頂＊



美聯儲維持息口不變令美元走弱，現貨金一度抽升至１３８５美元水平，黃金股齊齊上揚，

恆興黃金（０２３０３）升３﹒４８％，報５﹒９４元；招金礦業（０１８１８）升７﹒５４％

，報８﹒４２元；山東黃金（０１７８７）升１﹒２６％，報２０﹒１５元；紫金礦業

（０２８９９）急彈８﹒５３％，報３﹒１８元；壇金礦業（００６２１）亦升７﹒３２％，報

０﹒０４４元。

美息有望向下，房託股有追捧，領展（００８２３）今日再破歷史新高，高見９８﹒２元，

與「紅底股」只有一步之遙，全日漲０﹒１５％，報９７﹒１５元；陽光房地產基金

（００４３５）升０﹒５％，報５﹒９８元；置富信託（００７７８）升２﹒０８％，報

１０﹒７８元；春泉信託（０１４２６）升１﹒１８％，報３﹒４４元；越秀房託

（００４０５）逆市跌０﹒３７％，報５﹒３６元。

本地地產股受減息預期帶動，恆地（０００１２）升２﹒７７％，報４２﹒６５元；新世界

發展（０００１７）漲２﹒３％，報１２﹒４４元；信置（０００８３）亦走高２﹒７３％，報

１３﹒５６元。

受貿易戰消息影響，內地Ａ股迅速反彈，上證有望重返三千點關口，推動滬深兩市成交旺盛

，中資券商股一同落鑊炒起。華泰六八八六（０６８８６）升４﹒７５％，報１３﹒６８元；中

信証券（０６０３０）升４﹒１６％，報１６﹒０２元；海通證券（０６８３７）升３﹒６６％

，報８﹒７９元；中金公司（０３９０８）升２﹒９２％，報１６﹒２元；中國信達

（０１３５９）升２﹒２％，報１﹒８６元。（ｊｔ、ｕｌ）

