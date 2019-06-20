《經濟通通訊社２０日專訊》立法會財務委員會原訂明日（２１日）討論「明日大嶼」中部
水域人工島研究撥款。根據立法會財務委員會的議程，有關研究撥款審議已改排於議程的最後一
項。料今個會期難通過。
財委會主席陳健波表示，據知政府原本想將明日大嶼的撥款申請排在議程第三項，但調動議
程後，相信難以在今個今個立法會期內將難以通過撥款申請。
陳健波表示認同政府這個調動議程的行動。認為有助緩和社會現時的緊張形勢。（ｈｍ）（
ｚｚ）
20/06/2019 13:41
【明日大嶼】財委會押後討論人工島研究撥款，料今個會期難通過
《經濟通通訊社２０日專訊》立法會財務委員會原訂明日（２１日）討論「明日大嶼」中部
水域人工島研究撥款。根據立法會財務委員會的議程，有關研究撥款審議已改排於議程的最後一
項。料今個會期難通過。
財委會主席陳健波表示，據知政府原本想將明日大嶼的撥款申請排在議程第三項，但調動議
程後，相信難以在今個今個立法會期內將難以通過撥款申請。
陳健波表示認同政府這個調動議程的行動。認為有助緩和社會現時的緊張形勢。（ｈｍ）（
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