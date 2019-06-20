【移交逃犯】醫管會將成立三人特別小組檢視病人私隱保障系統

《經濟通通訊社２０日專訊》醫管局行政總裁梁栢賢今日下午見記者，就最近有指警方可登

入醫管局系統查看受傷示威者資料並到醫院拘捕一事澄清，並就市民醫管局對病人私隱保障引起

懷疑而致歉。他又指，醫管局已成立一個三人小組檢視病人私隱保障系統的安全，以及如何加強

保障醫管局的電腦系統。

梁栢賢表示，小組主席會由熟悉處理法律管理風險經驗的楊志威出任，另外兩名成員則為前

政府資訊科技總監賴錫章、以及前私隱專員劉嘉敏。（ｃｗ）（ｚｚ）

