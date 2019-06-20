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20/06/2019 16:48

【移交逃犯】醫管會將成立三人特別小組檢視病人私隱保障系統

　　《經濟通通訊社２０日專訊》醫管局行政總裁梁栢賢今日下午見記者，就最近有指警方可登
入醫管局系統查看受傷示威者資料並到醫院拘捕一事澄清，並就市民醫管局對病人私隱保障引起
懷疑而致歉。他又指，醫管局已成立一個三人小組檢視病人私隱保障系統的安全，以及如何加強
保障醫管局的電腦系統。
　　梁栢賢表示，小組主席會由熟悉處理法律管理風險經驗的楊志威出任，另外兩名成員則為前
政府資訊科技總監賴錫章、以及前私隱專員劉嘉敏。（ｃｗ）（ｚｚ）

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