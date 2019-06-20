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即市新聞

20/06/2019 17:34

【移交逃犯】醫管局重申警方不可以直接由醫管局系統取得病人訊息

　　《經濟通通訊社２０日專訊》醫管局行政總裁梁栢賢今日下午見記者，就最近有指警方可登
入醫管局系統查看受傷示威者資料並到醫院拘捕一事澄清，並就市民醫管局對病人私隱保障引起
懷疑而致歉。他又指，醫管局已成立一個三人小組檢視病人私隱保障系統的安全，以及如何加強
保障醫管局的電腦系統。
　　梁栢賢重申，警方不可以直接由醫管局系統取得信息。但他承認，有一名病人在仁濟醫院的
病房內被捕，而有傳言和同事匯報指，在伊利沙伯醫院和廣華醫院內，有病人在等候期間、在分
流站被捕，梁栢賢指有關消息未經證實，難以跟進，希望先收集有關資料。他多次強調，醫管局
的指引是「救人為先」，不會讓警方隨意拘捕病人。
　　梁栢賢續稱，今早與警務處處長盧偉聰通電話，向警務處表達前線人員關注院內執法人員的
行動等事。被問到有否詢問警務處如何取得病人資料，梁栢賢指該通話只是作基本溝通，有關事
件要在有事實根據的情況下才可跟進。
　　梁栢賢表示，留意到網上有人呼籲圍堵醫院，尋找洩露資料予警方的人士。他呼籲市民表達
不滿時，不要阻礙醫護人員的工作。
　　另外，醫管局資訊科技及醫療信息主管張毅翔表示，醫管局網站於今個星期一（１７日）晚
上，遭約３小時的黑客攻擊，但醫管局系統有多重防線，並無病人資料外洩，其後無再出現攻擊
。（ｃｗ）（ｚｚ）

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