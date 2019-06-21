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即市新聞

21/06/2019 12:08

《缸邊麗評－熊麗萍》習特會未宜過分憧憬，惟下半年市況料較明朗

　　《缸邊麗評》國家主席習近平及美國總統特朗普已沒有「通話」半年，本周二（１８日）凌
晨兩人終於接通電話，表示雙方於本月底在大阪舉行的Ｇ２０峰會見面，周三（１９日）恆指即
彈７００點，重上２８０００點水平。一如去年１１月初及１２月底，兩國領導人通話的消息，
均刺激翌日恆指急升，但論上升點數及幅度，今次的彈升力度最大。

＊去年尾兩次習特「電」＊

　　去年１１月初的通話，是在１２月阿根廷召開Ｇ２０會議前一個月，翌日恆指曾經上升
５５０多點，其後調整再上；到Ｇ２０會議達成共識，恆指突破２７０００點。可是，特朗普卻
隨即宣布對中國進口貨品加徵關稅，令市場平添不明朗；而更重要的是加拿大應美國要求拘捕華
為副主席孟晚舟，移交美國審訊，為內地及港股帶來重大衝擊。到習近平與特朗普於１２月底又
再通話，以期解決華為事件；這次通話為恆指帶來４００多點升幅，惜反彈只維持了一天，恆指
隨後更回落至１月初２４８９７點（也是今年至今的低位）。
　
＊今次習特「電」＊
　
　　而本周的通話也是Ｇ２０會議之前，但回顧上次通話與今次通話的半年間，港股經歷急升及
急跌，市場憧憬今次通話可為下周會面達成共識，加上大市調整已深，正好為大市帶來反彈借口
。從過去多個星期中美對貿易談判的言論，及今次通話的時間來看，中方早前的強硬回應及態度
，再加上美國巨企已開始向特朗普施壓，認為對中國進口產品加徵關稅，令他們的生產成本上升
，中方今次應處於一個較有利位置，而至低限度可將美國不斷提出及超越中方底線的要求，再進
行商討，同時亦顯示中方並沒有如特朗普早前所說的推翻已達成的協議。
　
＊中方議價能力提高＊
　
　　在兩國領導人會面之前，美方貿易代表已表示會通過電話與中方官員溝通，筆者認為美方對
今次會面及貿易代表的磋商較中方著緊，因為特朗普正為其競選連任造勢；但另一方面，競選因
素亦令特朗普今次與習近平會面有額外的考量，預計特朗普希望達成協議的取向較大，以便滿是
部分企業反對加徵中國產品進口關稅的要求。
　　在知識產權及結構改革問題仍是關鍵，中方估計絕不會同意美國對中國改革進行直接監察及
訂出時間表；因此，這個底線能否有共識是今次會面的成敗關鍵。
　　現階段未宜對談判過分樂觀，但筆者相信中國的議價能力提高，但協議細節仍需一段時間商
討。然而，目前的形勢總較今年上半年的情況明朗，應對大市有幫助。若談判再無進展，料中國
政府會更積極推動內需及科技發展，反而有利下半年市況反覆回升，而美國及歐洲料減息，亦有
助資金流入亞洲區。《鼎成證券投資策略總監　熊麗萍》

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