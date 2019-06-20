《股金豐采－涂國彬》金價料快上試千四關

《股金豐采》全球央行掀起減息潮。在紐西蘭和澳洲等央行降息後，歐央行和日央行等亦放

鴿，表示未來或有寬鬆政策。投資者尤為關注美聯儲的動態。



＊特朗普不斷試圖干預＊



昨日（１９日）議息會議雖然沒有宣布減息，對息口保持不變，但美聯儲已經開始為未來政

策留有空間，刪除了自今年１月開始使用的保持耐心措辭。對於經濟還是保持相對樂觀，肯定了

勞動力市場持續強勁，經濟活動溫和增長，但會密切關注未來經濟前景，並採取適當行動支持經

濟擴張。

目前市場對７月降息預期已升至１００％。與此同時，特朗普也不斷試圖干預美聯儲決定，

現傳出將鮑威爾降職的可能，美聯儲的獨立性受到質疑。



＊減息預期推升金價＊



美匯指數昨日沽壓再度增加，再失５０日線，今早更是失守９７關口，或再次考驗上行通道

的支持。以往刺激金價的兩大因素，其中之一的地緣政治風險對金價的影響暫時有限，就如五月

初中美貿易戰升溫，避險資產均紛紛走高，包括黃金，但黃金動能有限，只是升至１３００美元

後很快回吐漲幅。

但從本月開始，金價上行動能明顯增強，最主要受到另一個因素，即美聯儲減息預期升溫的

影響，月初就已經重回千三一線，近期反覆測試１３５０美元，這一重要阻力位，但始終未能確

認突破，直到昨日才終於升穿，甚至收在１３６０美元上方。今早更是進一步走高，大有挑戰

１４００美元一線的趨勢，相信也不會等太久。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

