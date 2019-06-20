《神州經脈》習近平訪朝鮮，在岸人幣升逾５００點，滬指四連升

《神州經脈》繼習特會落實後，市場再出現重大利好，美聯儲決定維持利率不變，但暗示可

能在今年稍後時間最多減息５０個點子，以應對經濟不確定性增加及通脹回落。

美國重啟寬鬆預期，市場憧憬人行將擴大寬鬆空間，從「工具箱」中拿出更多法寶。此外，

富時羅素即將在其全球股票指數系列納入１０９０隻Ａ股，變動將於明日收盤後正式生效，生效

後Ａ股將佔富時羅素新興市場指數比重的５﹒５９％。

券商、保險、銀行板塊大爆發，白酒股亦錄得強勁升幅，滬綜指開市時欠方向，其後明確向

上，升勢一發不可收拾，午後一度逼近三千關，惟該位置遭遇強大阻力，全日收升２﹒３８％，

連升四個交易日，報２９８７﹒１２點，深成指同漲２﹒３４％。

交投狀況繼續復甦，兩市全日成交６０３０億元（人民幣．下同），按日大增１９﹒６％。

今日有５５﹒６５億元外資通過陸股通淨流入Ａ股。



＊習近平抵達平壤國事訪問朝鮮＊



中國國家主席習近平在多位中國高級官員隨同下，今日上午乘坐專機離開北京，並在當地時

間中午抵達平壤。習近平是應朝鮮最高領導人金正恩邀請，一連兩日對朝鮮進行國事訪問。

根據安排，習近平下午將與金正恩舉行會談，晚上出席歡迎晚宴後，觀看團體操表演。預計

習近平周五（２１日）瞻仰朝中友誼塔，並與金正恩共進午餐，雙方會談結果很可能在習近平回

國時公布。

習近平將於下周與美國總統特朗普就中美貿易問題舉行會晤，外電引述外交人士指出，這次

朝鮮之行是在展示，在中美關係惡化之際，中國仍擁有的一個重要籌碼。

朝鮮官媒勞動新聞稱，目前國際關係複雜，重大問題比比皆是，習近平的來訪顯示出中國方

面和政府對朝中友誼的高度重視。勞動新聞在頭版一篇社論中指出，這次訪問凸顯出從未因任何

阻力而動搖的雙向關係，也鞏固兩國人民的緊密關係。



＊李克強稱中國堅持改革開放長期承諾＊



據外電引述國務院總理李克強今日接見外國企業界高層時表示，中國將堅持改革開放的長期

承諾，歡迎更多外資進入中國，將放寬更多領域的准入限制，以營造市場化法治化的營商環境。

他指出，在過去的合作中外資給中國帶來了資金、技術和新思路，同時也在中國市場獲得了商業

利益，因此可以說在過去數十年的合作是「雙贏」的。

中國商務部新聞發言人高峰表示，國家主席習近平日前與美國總統特朗普通電話，同意兩國

經貿團隊就如何解決分歧保持溝通。中美經貿團隊牽頭人將認真落實兩國元首指示，為Ｇ２０大

阪峰會期間的會晤做好準備。

中美代表團在Ｇ２０之前是否會會面？高峰表示，雙方經貿會談負責人將會根據兩國元首指

示進行溝通。習主席也表示願意同特朗普總統在大阪進行會面，雙方經貿團隊將為兩國元首會晤

做好準備。



＊財政部在港發行５０億人幣國債＊



財政部公布，今日在香港特別行政區順利發行５０億元國債。其中，面向機構投資者招標發

行４５億元，包括２年期３５億元、５年期１０億元，中標利率分別為２﹒９５％、３﹒０３％

；面向國外中央銀行和地區貨幣管理當局發行５億元，包括２年期４﹒５億元、５年期０﹒５億

元，發行利率為同期限國債中標利率。

人民銀行公布，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，將於

６月２６日通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）債券投標平台，招標發行

２０１９年第五期和第六期中央銀行票據。

另外，國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，５月人民幣實際有效匯率指數降１﹒４７％至

１２２﹒２，創四個月新低，當月降幅也創１０個月最大，上月修正後為降０﹒２８％。當月，

人民幣名義有效匯率指數降１﹒３３％至１１７﹒５１的四個月新低，逆轉此前連續五個月升勢

，當月降幅亦創１０個月最大，上月修正後為升０﹒２８％。



＊在岸人幣升逾５００點＊



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）早盤勁升逾３００點，創逾一個月新高，午後更加愈升

愈有，一度升破６﹒８５關口，最多飆近６００點子，創去年１２月以來最大日內漲幅，終收報

６﹒８５０５，升５３５點子，連漲兩日，收盤價創逾一個月（５月１３日以來）高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣走高，曾經升至６﹒８４８８，現升３８６點子，報

６﹒８５５４。

分析認為，隔夜美聯儲暗示降息大幅提振市場風險偏好，美元快速下行，市場結匯意願明顯

升溫，助推人民幣上行；但中美貿易戰前景充滿不確定性，人民幣上行持續性待考。人民幣面臨

的內外部環境暫時好轉，市場將焦點逐漸轉向下周Ｇ２０峰會期間中美元首會談情況。雖然從現

在情況看７月大概率會降息，但只是稍微緩解了人民幣的貶值壓力，未來走勢還要依貿易談判形

勢而定。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８０５，較上個交易日升８８點子，亦為連續第二日走升

。（ｃａ）

