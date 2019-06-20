《鍾之日記》美暗示減息，股匯齊起舞

《鍾之日記》６月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



繼「習特會」落實後，市場再出現重大利好，美聯儲決定維持利率不變，但暗示可能在今年

稍後時間最多減息５０個點子，以應對經濟不確定性增加及通脹回落。

高盛預計，聯儲局將在７月及９月各減息２５個點子，如果有負面消息出現，不排除減息

５０個點子的可能性。高盛稱，聯儲局的議息聲明較比市場預期的更為鴿派，主席鮑威爾相比５

月的議息會議時口風有明顯轉變。

在本港，匯豐宣布維持最優惠利率５﹒１２５％不變，中銀香港（０２３８８）亦維持港元

最優惠利率及活期儲蓄存款利率不變，分別為５﹒１２５％及０﹒１２５％。

香江魚缸高開高走，在Ａ股帶動下更愈升愈有，臨近尾盤時升幅更擴大，收報２８５５０點

，漲３４８點或１﹒２３％，連升四日累漲１４３２點或５﹒２８％。主板成交９７７﹒５９億

元減少７％。



＊Ａ股入富在即，成交大增上攻三千＊



美國重啟寬鬆預期，市場憧憬人行將擴大寬鬆空間，從「工具箱」中拿出更多法寶。此外，

富時羅素即將在其全球股票指數系列納入１０９０隻Ａ股，變動將於明日（２１日）收盤後正式

生效。券商、保險、銀行板塊大爆發，白酒股亦錄得強勁升幅，滬綜指午後一度逼近三千關，惟

該位置遭遇強大阻力，全日收升２﹒３８％，連升四個交易日，報２９８７﹒１２點，深成指同

漲２﹒３４％。

交投狀況繼續復甦，兩市全日成交６０３０億元人民幣，按日大增１９﹒６％。入富在即，

今日有５５﹒６５億元人民幣外資通過陸股通淨流入Ａ股。



＊ＦＥＤ放鴿助推人幣，航空、紙業股齊漲＊



美國總統特朗普日前在ｔｗｉｔｔｅｒ發文，指中國國家主席習近平答應於Ｇ２０峰會期間

會晤，打破自５月初特朗普突然推翻談判桌後陷入的貿談困局，人民幣近日因而走勢轉強。加上

美聯儲放鴿暗示降息，亦大幅提振市場風險偏好，令美元急速回落，市場結匯意欲明顯升溫，加

強人民幣的反彈力量。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）早盤勁升逾３００點，創逾一個月新高，午後更加愈升

愈有，一度升破６﹒８５關口，最多升近６００點子，終收報６﹒８５０５，升５３５點子，連

升兩日，收盤價為月內新高。

市場人士認為，目前利率期貨的表現已反映美聯儲７月很大機會降息，寬鬆預期有利於改善

國內貨幣政策的操作空間，而中美利差走闊亦有助資金流入，人民幣面臨的內外部環境暫時好轉

，預計未來人民幣的走勢將取決於Ｇ２０峰會中美元首會晤的情況。

人民幣轉強利好航空股飛高，南航（０１０５５）升勢最急，收市飆升６﹒６％；東航

（００６７０）急漲５％，國航（００７５３）漲４﹒７％，北京首都機場（００６９４）亦揚

２﹒８％

紙業股幾乎全線揚，晨鳴紙業（０１８１２）漲４％，玖紙（０２６８９）升１﹒８％，理

文造紙（０２３１４）升１﹒３％。



＊垃圾分類成大躍進，京深將步上海後塵＊



國家主席習近平本月初對垃圾分類工作作出重要指示，並登上了官媒的頭版，引發外界關注

。上海成為最先推行強制垃圾分類的城市，但由於新政實施過急，令上海市民叫苦不迭，因為上

海試行「定時定點」垃圾分類投放，市民只可以在上午７時至１０時，及晚上５時至８時投放垃

圾，很多市民還未下班回家，垃圾房就已被關上，如果違規倒垃圾，更要被罰２００元人幣。

另外一個困擾之處，是市民需要把生活垃圾分成乾垃圾、濕垃圾、有害垃圾和可回收垃圾，

但由於新政推行前公民教育做得不足，如何把垃圾歸類至正確類別，不減輕清潔工人的負擔，上

海人還需要一定的適應時間。

儘管上海人對強制垃圾分類新政感到萬分困擾，但官方推行環保的「車輪」仍然滾滾向前：

北京市城市管理委主任孫新軍日前表態，將推動垃圾分類立法，新修訂的條例將不光對單位，也

將對個人明確垃圾分類責任。另外據深圳《寶安日報》報道，從深圳市城管和綜合執法局獲悉，

今年下半年深圳亦將大力推行「集中分類投放＋定時定點督導」的住宅區垃圾分類模式。

新政對環保股帶來強利好，東江環保（００８９５）升３﹒８％，首創環境（０３９８９）

升２﹒７％，中國光大國際（００２５７）升１﹒８％，中石控股（０１１９１）升１﹒４％，

創業環保（０１０６５）升１﹒１％。



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