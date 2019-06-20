《投資心得－潘鐵珊》世房首五個月銷售不俗，去庫存提升競爭力

《投資心得》世貿房地產（００８１３）目前擁有２６４個項目，分布於全國８７個城市。

截至去年１２月３１日止的全年收入約８５５﹒１億元人民幣，同比大幅上升２１﹒４％；股東

應佔全面收入總額同比上升１０﹒６％至８６﹒６億元人民幣。而截至今年５月３１日止的五個

月累計合約銷售額及合約銷售面積分別同比大增３９％及２５％，至７１９﹒６億元人民幣及

４０２﹒７萬平方米，表現相當不俗。



＊土地儲備充足，成本較低毛利率高＊



商業業務方面，集團已進入國內２６個城市，擁有超過４８個商業項目，重點之一為長春世

茂蓮花山滑雪場，已於去年１２月正式開業，是世房進駐長春的首個旅遊項目，有助加強品牌獨

特影響力。隨著城市轉型升級日益加速下，集團與人工智慧平台商湯科技建立全面戰略合作夥伴

關係，為城市智能升級先行布局。於去年底集團持有約５５３８萬平方米的土地儲備，新增土地

儲備１６１５萬平方米，充足的土地儲備配合集團未來的發展，加上土地的成本價較低，以及為

明年準備了充足預算以購地，對集團毛利率有正面作用。



＊建議２２﹒６元買入，目標２６元＊



值得留意的是在庫存結構方面，集團截至去年底，一年以上的庫存得到大幅去化，比

２０１７年同期下降多達三成。受惠庫存結構持續優化，對提升行業競爭力下了良好基礎。隨著

集團今後積極投身「粵港澳大灣區」及「杭州灣大灣區」的建設，首次進入溫州及台州，此等舉

動相信能支撐集團未來的持續銷售增長，提升業務發展。可考慮於２２﹒６元買入，上望

２６元，跌穿２０﹒５元止蝕。《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股

份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

