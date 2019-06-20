《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》觀望習特會，投資者不宜太進取

《Ｂｅｎ哥思路》香港政府宣布停止《逃犯條例》修訂，有利暫時緩和投資界對資金流走、

跨國企業遷移總部及美國提出修訂《美國－香港政策法》的即時憂慮。港股近日於２７０００點

見較大支持，同時多個技術指標，包括ＭＡＣＤ及ＲＳＩ等亦出現好轉跡象。不過目前投資者仍

觀望下周Ｇ２０峰會的進展，加上目前社會的矛盾仍未徹底消除，或限制港股進一步上升的空間

，料２８５００點將為下個主要阻力位。

特朗普稱，他與習近平進行了「非常好」的電話交談，並表示將在日本的二十國集團

（Ｇ２０）峰會上會晤，同時中美各自團隊亦將在Ｇ２０峰會前開始談判，不過中美近期在不少

問題上仍互相對立，投資者不宜寄以太大期望。此外，美國政府亦正就徵收中國餘下３０００億

美元入口貨品關稅舉行聽證會，雖然回應中絕大部分反對加徵關稅，不過仍不能忽視加徵的可能

性，投資者現階段不宜過於進取。



＊「硬脫歐」約翰遜大概率拜相＊



另一方面，近期公布的美國經濟數據，特別是就業數據遜於預期。惟投資者認為這反而能驅

動聯儲局減息，為美股帶來支持。受大型科技股可能被加強監管影響，納指升幅較遜，若中美短

期不能達成貿易協議，將會繼續影響企業投資信心。儘管有減息預期支持下，美股暫時恐仍只能

維持於幅度內上落。

在歐洲，英國前外相約翰遜得前競爭對手的支持，將很大機會成為英國保守黨黨魁以及英國

首相。由於約翰遜主張「硬脫歐」，若他成功當選，將令英國硬脫歐的風險有增無減，加上英鎊

匯價近日回落，亦反映當地的政局風險正在升溫，投資者需注意相關風險。



＊政策利券商，惟３千點有阻力＊



中國副總理劉鶴表示，中國宏觀經濟確實有一些外部壓力，但指出這是中國經濟轉型的必然

經歷考驗，亦有助於加快改革開放步伐，實現高質素發展。劉鶴進一步表示下階段金融工作焦點

包括：１）回歸金融本源，２）打好防範風險攻堅戰，３）實施好金融監控，４）強化金融基礎

設施建設，以及５）進一步加強開放。劉鶴表示要求加快股票發行上市，以及退市機制。反映中

央希望金融行業特別是股市，能夠為實體經濟注入更多資金。政策有利券商行業。

科創板正式開板，劉鶴表示，科創板在中國資本市場發展意義重大，將帶動更多市場改革。

上海交易所表示，現已有１２２家企業的上市申請受理，主要集中在高端製造、新一代訊息技術

以及生物醫療，並預計在２個月內將有首批企業上市。由於中央有意藉科創板推動高新企業發展

。預期將有政策支持，有利相關股票上市後的表現。相反，部分資金或由現有Ａ股流走，預期上

證綜合指數阻力仍於３０００點。



＊政經因素不明，地產股勿高追＊



踏入６月份，由於受半年結的季節性因素影響，令本港銀行流動性開始抽緊，個別銀行的定

存年息更較美元定存利息為高。不過，由於市場普遍預期美國年內將減息，料半年結過後，港元

息口具回落空間。

另一方面，本港的政局出現回穩跡象，加上新一期居屋收逾４０萬申請，反映本港的樓市剛

需仍較殷切，亦為本港地產股帶來支持。不過，經濟前景及政治因素將繼續為本港樓市添不明朗

因素，發展商的推盤步行或受影響，地產股不宜高追。《凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民

彬》



鄺民彬為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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