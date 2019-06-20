【科創板】華興源創路演啟動，機構測算估值定價

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》科創板第一股華興源創昨日（１９日）率

先披露上市發行安排及初步詢價公告，確定於６月２７日（下周四）起開始申購。當日公司網下

發行路演正式啟動。作為科創板首家詢價的企業，華興源創的「價碼」備受關注。

從市場反饋來看，雖然部分業務涉及半導體行業，目前華興源創的定位仍然是製造檢測設備

的「高端裝備製造」公司，所對標的Ａ股標的是同屬該行業的精測電子（深：３００５６７）。

截至１９日收盤，精測電子最近十二個月市盈率為３４﹒１２倍。

有機構測算，華興源創當前估值約為１０２﹒９８億元（人民幣．下同），對應股價為每股

２５﹒６８元，建議詢價區間為每股２３﹒３５至２８﹒０１元。結合公司業績指標計算，發行

市盈率約為４２﹒３８倍，尚屬合理區域。

《中國證券報》引述華東某券商分析師表示，在保薦跟投等機制約束下，科創板新股發行整

體定價預計不會有特別明顯的溢價。

對於後續的估值，該分析師指，還存在一定的不確定性。比如，華興源創存在客戶集中度高

、來自單一客戶收入佔比較高的問題，這對於未來公司業績的持續和穩定增長會造成影響。

此外，在公司業務技術方面，公司所從事的面板檢測領域技術更新迭代快，市場競爭較為激

烈，是否能夠始終保持技術的適用性和先進性是判斷未來公司成長性的關鍵。同時，公司在新涉

及的集成電路檢測領域並未形成穩定營收，因此對於公司未來在該領域增長空間的判斷也存在一

定難度。

