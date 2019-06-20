《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》北京市城市管理委主任孫新軍日前表示，
將推動垃圾分類立法。上海已經明文規定，混合投放垃圾最高要處以２００元（人民幣．下同）
罰款，北京也不會低於這個數。
在國家決策層部署下，垃圾分類工作驟然提速。上海「強制」引入，７月１日起，即將正式
實施的《上海市生活垃圾管理條例》規定，個人混合投放垃圾，今後最高可罰２００元；單位混
裝混運，最高則可罰５萬元。
20/06/2019 09:08
【駐京專電】垃圾分類工作提速，北京罰款上限將不低於上海
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》北京市城市管理委主任孫新軍日前表示，
將推動垃圾分類立法。上海已經明文規定，混合投放垃圾最高要處以２００元（人民幣．下同）
罰款，北京也不會低於這個數。
在國家決策層部署下，垃圾分類工作驟然提速。上海「強制」引入，７月１日起，即將正式
實施的《上海市生活垃圾管理條例》規定，個人混合投放垃圾，今後最高可罰２００元；單位混
裝混運，最高則可罰５萬元。
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