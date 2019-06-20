《思前想後－郭思治》港股本月該再上試高位，半年結基金粉飾櫥窗

《思前想後》中美貿易戰似有緩和跡象，股市即時有正面反應，港股伺機進一步重越２５０

天線（約２７６５９點），論形勢當有利大市漸擺脫續試底之弱態，只是相關問題一日仍未完全

消除前，即使市勢稍作明顯抽升，惟資金之入市信心及意欲始終略帶保守，惟有一點可見到的是

，只要中美貿易問題不再惡化，即使大市暫時未能重展新一輪中期反彈或升浪，但至少已可擺脫

早前反覆續尋底之弱勢，或者，大市會先進入整固格局，靜待相關問題之變化。



＊港股月中起突圍而上，成功升離２５０天線＊



先回顧５月份，由於恆指是由３日之高位３００８１點急挫至３１日之低位２６８５０點，

即單月勁跌達３２３１點，論格局當為由頭跌至尾。單從技術上看，該不利６月初之發展，經過

「五窮」之後，大市於６月份似不太「絕」，如從走勢上看，６月大市在反覆中確稍偏好，論形

態則屬先低而後高，因直到執筆一刻止計，恆指是由４日之低位２６６７１點升至１９日早市之

高位２８２２４點，即是說，大市經過月中之反覆後，最後終能突圍而上，且亦已成功升離１０

天線（約２７３８２點），２０天線（約２７２８７點）及２５０天線（約２７６５９點）。

單從走勢上看，只要大市能保持此形勢不變，技術上該有利於再伺機上試１００天線

（約２８４９３點）及５０天線（約２８５３６點）。從較樂觀之角度看，６月份大市該有機會

再進一步尋找月內高位，因除中美貿易爭拗似有機會降溫外，更值得留意的是，６月是半年結，

估計一眾基金經理均會伺機稍作粉飾櫥窗，目前當然是盡量做好半年結之投資表現。



＊恆指倘突破５０天線成交配合，可再展升浪＊



５月既已定性為「窮」，惟６月卻未見「絕」，反之，有柳暗花明之感，到７月份，大市能

否如傳統智慧般見「翻身」，才是市場所關注。說到此點，不妨先看整個自４月１５日高位

３０２８０點開始之調整到底需時多久。前文已述多次，大市經過達２２周之中期反彈後（去年

１０月３０日之低位２４５４０點升至今年４月１５日之高位３０２８０點），由於累積之升幅

已達５７４０點，技術上當不算少，故出現調整乃正常現象，如大市略作８至１０周之回調及消

化，論時間該不為過。

至於回調之幅度，假如大市需回調升幅之二分一，則恆指將低見２７４１０點；如大市進一

步回調升幅５７４０點之三分二，則恆指該會進一步下試２６４５３點。照月來之市況看，此潮

自４月１５日高位３０２８０點開始之調整，最低處暫為６月４日之低位２６６７１點，換言之

，恆指共回調３６０９點，相對升幅為５７４０點，即大市共回調升幅之６２﹒８％。論幅度該

已可滿足調整之所需，故目前該關注的是大市能否漸發展成新一潮之中期反彈或升浪。說到此點

，當需看恆指能否進一步上破５０天線，只要大市能成功突破，技術上確有機會重展升浪，當然

，其時大市之成交金額能否配合將成關鍵。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

