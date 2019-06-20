【人行放水】中證報：人行增量ＭＬＦ具含義，流動性結構亟待解決

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行昨日（１９日）對到期的２０００億元（人民幣．下
同）１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）等量續做的基礎上，對中小銀行開展增量操作，總操作量
２４００億元。《中國證券報》頭版評論指，操作實屬平常，但隱含三層含義：首先，淨投放延
續，以保持流動性總量充裕；其次，投放的都是跨季資金，重在維護跨季流動性平穩；最後，人
行是為中小銀行定向「輸血」。
評論指，人行各類貨幣政策工具和手段紛紛上陣，既凸顯貨幣當局維護流動性平穩的堅決態
度，也在一定程度上反映出流動性的結構性問題亟待解決。
評論解釋，中國金融市場流動性呈現分層的結構，如果把流動性看做是一條河，人行處於源
頭，大中型銀行處在上游，中小銀行和非銀行金融機構處於中下游。正常情況下，在人行釋放流
動性之後，資金沿「河」而下，但倘若遇到梗阻難以向下流動，中下游就可能發生「缺水」，甚
至「斷流」，引起流動性結構性緊張。
評論建議，「補水」之餘更需「引流」，加大對中小銀行的流動性支持力度之餘，金融管理
部門攜手合作，為化解非銀機構融資難問題給出了解決方案，通過開會喊話、窗口指導、定向支
持等方式進行精準干預。債市基礎設施機構集中出台了回購違約處置實施細則，以解決回購違約
後處置難題。（ａｃ）