【華為動向】華為攜手中鋼集團，計劃投建香港至柬埔寨海底光纜

《經濟通通訊社２０日專訊》新任華為柬埔寨首席執行官Ｍａｒｋ Ｗｏｎｇ向柬埔寨公共

工程和運輸部匯報，華為攜手中鋼集團在柬埔寨投資建設柬至香港海底光纜計劃的進展。

Ｍａｒｋ Ｗｏｎｇ說，柬埔寨至香港海底光纜建設完成後，將有效促進柬埔寨與區域的互

聯互通。此項目也將進一步改善柬埔寨的網絡通訊基礎設施，推動信息通訊領域發展。

柬埔寨總理洪森早前對中鋼集團計劃投資建設柬埔寨至香港海底光纜，表示歡迎和支持。他

說，柬埔寨目前只有一條海底光纜，需要更多的外資公司在網絡通訊領域的投資。（ｃａ）

