《經濟通通訊社２０日專訊》最新美聯儲議息會議結果顯示６月息率按兵不動，維持原有
２﹒２５％－２﹒５％區間，符合市場預期。在岸、離岸人民幣幾乎同步擴大漲幅，雙雙升破
６﹒８８、６﹒８７元關口。在岸人民幣兌美元曾經升至６﹒８６９１元；離岸人民幣兌美元報
６﹒８６７５元。（ｃａ）
20/06/2019 11:31
【聚焦人幣】美聯儲暗示降息，在岸、離岸人民幣收復６﹒８７關口
《經濟通通訊社２０日專訊》最新美聯儲議息會議結果顯示６月息率按兵不動，維持原有
２﹒２５％－２﹒５％區間，符合市場預期。在岸、離岸人民幣幾乎同步擴大漲幅，雙雙升破
６﹒８８、６﹒８７元關口。在岸人民幣兌美元曾經升至６﹒８６９１元；離岸人民幣兌美元報
６﹒８６７５元。（ｃａ）
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